L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) l’a annoncé mercredi. L’Australien de 31 ans a ainsi été contrôlé positif en juin au benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, lors du tournoi ATP de Majorque. Un laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA) a confirmé le résultat le 17 juillet, selon l’ITIA.

Il assume « l’entière responsabilité », a écrit Kyrgios sur Instagram : « J’ai commis une énorme erreur. Je suis désolé pour mes fans, ma famille, mes sponsors et tous ceux qui me sont proches. Je suis surtout désolé pour les enfants qui me suivent. »

L’ancien finaliste de Wimbledon est suspendu à titre provisoire depuis le 4 août. Selon les statuts, il pourrait faire appel de cette mesure. Il n’a jusqu’à présent pas fait usage de ce droit. La cocaïne figure sur la liste des substances interdites de l’AMA et n’est pas autorisée en compétition. En cas de prise hors compétition, des sanctions plus légères s’appliquent aux substances utilisées de manière abusive.

Le joueur au tempérament extroverti sort de plusieurs années marquées par les blessures ; cette saison, il n’a disputé que quatre matches sur le circuit ATP. À Majorque, il avait été éliminé au premier tour. Peu avant le changement d’année, il avait fait sensation avec la « Battle of the Sexes » face à la numéro un mondiale Aryna Sabalenka ; il avait remporté le duel à Dubaï en deux sets.