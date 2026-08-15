Il n’y a pas si longtemps, Lutsharel Geertruida était encore un nom récurrent dans la rubrique des rumeurs autour du FC Bayern. Aussi bien à l’été 2023 que durant l’hiver suivant, le Néerlandais était considéré comme une cible de transfert à Munich.

On avait l’impression qu’il ne se passait presque pas une semaine sans une nouvelle information sur le prétendu intérêt du champion d’Allemagne record. Comme on le sait, ce transfert ne s’est finalement pas concrétisé, alors même qu’il aurait eu du sens à ces moments-là. Geertruida possède en effet un profil de joueur que l’on voit rarement dans le football européen de très haut niveau.

Au début de l’année 2024, alors âgé de seulement 23 ans, il maîtrisait presque toute la palette de l’art défensif. Même davantage encore que Benjamin Pavard, dont le départ du Bayern tombait précisément à cette période. Dans l’axe, à droite ou en sentinelle, Geertruida peut, sur le papier, être utilisé partout lorsqu’il s’agit d’empêcher des buts encaissés. Il dispose en plus d’un énorme physique et d’une grande intelligence de jeu. Mais le dossier n’est jamais devenu concret à la Säbener Straße. À la place, le champion d’Allemagne record s’est tourné vers d’autres pistes. D’abord, l’entraîneur de l’époque Thomas Tuchel a obtenu le défenseur qu’il souhaitait, Min-jae Kim, avant qu’un semestre plus tard Eric Dier et Sacha Boey ne viennent renforcer la défense.

Geertruida a terminé la saison dans son club formateur, Feyenoord Rotterdam, avant de rejoindre malgré tout la Bundesliga. RB Leipzig a déboursé 20 millions d’euros. Ce qui semblait d’abord avoir le potentiel d’une très bonne affaire s’est toutefois rapidement révélé être une erreur de casting du point de vue du club saxon. Entre-temps, Geertruida porte même l’étiquette de flop du mercato.

Pourquoi Lutsharel Geertruida a-t-il échoué au RB Leipzig ?

Deux ans après son arrivée, le joueur aujourd’hui âgé de 26 ans est sur la touche. Sa saison de débuts a été plus que mitigée. Certes, Geertruida a disputé 35 matches et s’est immédiatement emparé d’une place de titulaire, mais il l’a perdue au tournant de l’année et a même passé plusieurs matches exclusivement sur le banc. Cette rétrogradation tenait moins à de grosses erreurs qu’à des visions différentes. Les plus mauvaises langues iraient même jusqu’à parler d’une erreur d’appréciation totale du côté de Leipzig.

Après seulement quelques semaines, il était déjà apparu que Geertruida ne s’adaptait tout simplement pas au système de l’entraîneur du RB de l’époque, Marco Rose. Sa manière de jouer, en tant que latéral qui repique de la droite vers l’axe, n’était pas souhaitée. L’exigence d’un travail défensif strictement lié à son poste sur le couloir est restée sans réponse. L’espoir que ces difficultés d’adaptation disparaissent d’elles-mêmes avec le temps s’est révélé vain. Après une phase aller mitigée, le capital confiance initial était définitivement épuisé.

Au point que Geertruida n’a pas eu de seconde chance sous son successeur Ole Werner, malgré le départ de Rose à la fin de la saison. Leipzig a au contraire monté un prêt plutôt conciliant avec l’ambitieux promu de Premier League, l’AFC Sunderland. Avec succès. Outre-Manche, Geertruida a totalisé 30 apparitions et a globalement su convaincre.

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Pas d’avenir au RB Leipzig : quelle suite pour Lutsharel Geertruida ?

Mais l’option d’achat convenue, à hauteur de ces mêmes 20 millions d’euros qui avaient été versés deux ans plus tôt à la ville portuaire néerlandaise, était trop chère pour les Saints. Sans doute aussi parce que Geertruida n’a pas pleinement réussi à devenir un titulaire indiscutable. Il a néanmoins décroché une nomination pour la Coupe du monde, tandis que des joueurs renommés comme Jeremie Frimpong (FC Liverpool) ou Matthijs de Ligt (Manchester United) n’ont pas été retenus par l’ex-sélectionneur Ronald Koeman. À Leipzig, on a donc dû se frotter les mains. Une hausse de sa valeur marchande, comme c’est si souvent le cas après une nomination pour un Mondial, ne s’est toutefois pas produite. Car Geertruida n’a pas disputé la moindre minute.

Quelques semaines plus tard, il est plus que douteux que Leipzig s’en sorte à bon compte et récupère les millions investis sur Geertruida. Selon des informations concordantes de plusieurs médias, il y aurait certes un intérêt venu de Premier League et d’Arabie saoudite, mais aucune négociation concrète n’aurait encore eu lieu. Au contraire, un nouveau prêt devient de plus en plus probable. Le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam, en particulier, seraient à l’affût d’une éventuelle opération.

Pour Geertruida, ce serait un retour non seulement dans son pays natal. Mais aussi dans le championnat depuis lequel il s’était apparemment mis en lumière aux yeux du FC Bayern, avant de prendre finalement une décision lourde de conséquences.

Lutsharel Geertruida : statistiques avant et après son transfert au RB Leipzig