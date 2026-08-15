Il n’y a pas si longtemps, Lutsharel Geertruida alimentait encore régulièrement la rumeur autour du Bayern Munich. Que ce soit à l’été 2023 ou durant l’hiver suivant, le Néerlandais était considéré comme une cible de transfert à Munich.

On avait l’impression qu’il ne se passait presque pas une semaine sans une nouvelle mise à jour sur l’intérêt supposé du recordman d’Allemagne. On le sait, ce transfert ne s’est finalement pas concrétisé, alors qu’il aurait pourtant eu du sens à ces moments-là. Geertruida possède en effet un profil de joueur que l’on voit rarement dans le très haut niveau européen.

Début 2024, alors âgé de 23 ans, il maîtrisait presque toute la gamme de l’art défensif. Même davantage encore que Benjamin Pavard, dont le départ du Bayern tombait précisément à cette période. Dans l’axe, à droite ou au milieu défensif : sur le papier, Geertruida peut être utilisé partout lorsqu’il s’agit d’empêcher des buts. À cela s’ajoutent une énorme puissance physique et une grande intelligence de jeu. Mais son dossier n’est jamais devenu concret à la Säbener Straße. Le recordman d’Allemagne s’est donc tourné vers d’autres pistes. D’abord, l’entraîneur de l’époque Thomas Tuchel a obtenu le défenseur qu’il souhaitait, Min-jae Kim, avant qu’un semestre plus tard Eric Dier et Sacha Boey ne viennent renforcer la défense.

Geertruida a terminé la saison dans son club formateur, Feyenoord Rotterdam, avant de finalement rejoindre la Bundesliga. RB Leipzig a déboursé 20 millions d’euros. Ce qui semblait d’abord avoir le potentiel d’un véritable coup s’est rapidement révélé être une erreur de casting du point de vue du club saxon. Entre-temps, Geertruida porte même l’étiquette de flop du mercato.

Pourquoi Lutsharel Geertruida a-t-il échoué au RB Leipzig ?

Deux ans après son arrivée, celui qui est aujourd’hui âgé de 26 ans est sur une voie de garage. Sa première saison a été plus que mitigée. Certes, Geertruida a disputé 35 matches et s’est immédiatement emparé d’une place de titulaire, mais il l’a perdue au tournant de l’année et a même passé plusieurs rencontres uniquement sur le banc. Cette rétrogradation tenait moins à de graves erreurs qu’à des visions différentes. Les plus mauvaises langues parleraient même d’une erreur totale d’évaluation du côté de Leipzig.

Après seulement quelques semaines, il était déjà apparu que Geertruida ne s’adaptait tout simplement pas au système de l’entraîneur de l’époque à Leipzig, Marco Rose. Sa manière de jouer, en tant que latéral qui repique de la droite vers l’axe, n’était pas souhaitée. L’exigence d’effectuer un travail défensif strictement fidèle au poste sur le côté est restée sans réponse. L’espoir de voir ses difficultés d’adaptation se dissiper d’elles-mêmes avec le temps s’est avéré vain. Après une phase aller mitigée, le crédit initial était définitivement épuisé.

À tel point que Geertruida, malgré la séparation avec Rose à la fin de la saison, n’a pas obtenu de deuxième chance sous les ordres de son successeur Ole Werner. Leipzig a au contraire arrangé un prêt plutôt satisfaisant avec l’ambitieux promu de Premier League, l’AFC Sunderland. Avec succès. Outre-Manche, Geertruida a cumulé 30 apparitions et a su convaincre par séquences.

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Pas d’avenir au RB Leipzig : quelle suite pour Lutsharel Geertruida ?

L’option d’achat convenue, d’un montant de ces mêmes 20 millions d’euros qui avaient été versés deux ans plus tôt à la ville portuaire néerlandaise, était toutefois trop élevée pour les Saints. Sans doute aussi parce que Geertruida n’est pas devenu pleinement un titulaire indiscutable. Il a néanmoins décroché une nomination pour la Coupe du monde, alors que des joueurs de renom comme Jeremie Frimpong (FC Liverpool) ou Matthijs de Ligt (Manchester United) n’ont pas été retenus par l’ex-sélectionneur Ronald Koeman. À Leipzig, on a donc sans doute dû se frotter les mains. Une hausse de sa valeur marchande, comme c’est souvent le cas à la suite d’une nomination pour une Coupe du monde, ne s’est toutefois pas matérialisée. Car Geertruida n’a pas disputé la moindre minute.

Quelques semaines plus tard, il est plus que douteux que Leipzig s’en sorte à bon compte et récupère les millions investis sur Geertruida. Selon des informations concordantes de plusieurs médias, il existerait certes un intérêt en Premier League et en Arabie saoudite, mais aucune négociation concrète n’aurait encore eu lieu. Au contraire, un nouveau prêt paraît de plus en plus probable. Le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam seraient notamment à l’affût d’une éventuelle opération.

Pour Geertruida, ce serait un retour non seulement dans son pays natal. Mais aussi dans le championnat depuis lequel il s’était soi-disant mis en lumière aux yeux du Bayern Munich, avant de prendre au final une décision lourde de conséquences.

Lutsharel Geertruida : statistiques avant et après son transfert au RB Leipzig