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San Antonio Spurs v Los Angeles ClippersGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduit par

Énorme deal bouclé ! Kawhi Leonard fait son retour à Toronto malgré le scandale du salary cap

Mercato

Après des mois de feuilleton, le méga-transfert de Kawhi Leonard est bouclé. L’ailier-star rejoint les Toronto Raptors, comme le rapporte notamment The Athletic.

Selon ces informations, l’accord-cadre pour le retour de Leonard est déjà fixé sans changement depuis le début du mois de juillet. En échange des services de l’ailier de 35 ans, les Canadiens envoient un vaste package à la côte ouest des États-Unis.

Les L.A. Clippers reçoivent pour leur joueur majeur Brandon Ingram, Gradey Dick, deux choix de premier tour de draft non protégés, le droit à un échange de choix, ainsi que deux choix de deuxième tour supplémentaires.

Si la conclusion de l’échange a été retardée pendant des mois, ce n’était pas à cause d’une hésitation tactique dans les négociations de la part des deux franchises, mais en raison d’investigations juridiques menées par la ligue. L’examen portait sur une possible violation illégale des règles du salary cap par les Clippers et le joueur. Les sanctions prononcées ont d’ailleurs été très différentes pour les parties concernées.

Alors que Leonard lui-même s’en est sorti à bon compte avec une amende de 700 000 dollars, l’organisation de Los Angeles a été nettement plus durement touchée. La NBA a notamment infligé au propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, une suspension d’un an.

Kawhi LeonardGetty Images

Kawhi Leonard a mené Toronto au seul titre de son histoire en NBA

À l’origine, la direction de la franchise californienne avait annoncé vouloir contester cette sanction par des moyens juridiques. Mais dimanche dernier, elle a fait volte-face : Ballmer a déclaré publiquement qu’il renonçait à toute démarche judiciaire et que la franchise voulait à la place se tourner vers l’avenir. La voie était ainsi libre pour la finalisation du trade.

D’un point de vue sportif, les Toronto Raptors espèrent que ce dossier leur apportera le bond de qualité décisif. Lors de la saison écoulée, l’équipe a été éliminée de justesse au premier tour des playoffs par les Cleveland Cavaliers sur le score de 3-4.

Avec Leonard, c’est désormais une vieille connaissance qui rejoint l’effectif. Le All-Star a déjà porté les couleurs de Toronto lors de la saison 2018-19 et a marqué le chapitre le plus glorieux de l’histoire du club jusqu’ici : élu MVP des Finales, il a conduit l’équipe à son premier et jusqu’à présent unique titre NBA, avant de rejoindre les Clippers l’été suivant.

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