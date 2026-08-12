Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, les Catalans ont soumis une nouvelle offre de 60 millions d’euros aux Skyblues.

Reste toutefois à savoir si cette offre revue à la hausse suffira à déboucher sur un accord avec ManCity. Le cador anglais, qui aurait récemment refusé 50 millions d’euros pour Rodri, réclamerait selon ce même rapport 80 millions d’euros pour son joueur clé. Toujours d’après Romano, il est toutefois tout à fait possible que les deux clubs se rejoignent à mi-chemin et s’accordent sur une indemnité de transfert de 70 millions d’euros plus des bonus.

Le quotidien espagnol Marca avait récemment fait état d’une rencontre prévue entre les directeurs sportifs Deco (Barça) et Hugo Viana afin de négocier un éventuel accord. Rodri, qui est encore sous contrat à Manchester jusqu’en 2027, a toutefois, selon les médias catalans, déjà arrêté son choix en faveur d’un transfert à Barcelone et aurait déjà donné son accord à l’entraîneur Hansi Flick.

Pourtant, beaucoup d’éléments pointaient encore récemment vers une signature au Real Madrid, qui est associé depuis un certain temps déjà au Ballon d’Or 2024, désormais âgé de 30 ans, afin de combler enfin le chantier dans l’entrejeu après les départs de Luka Modric et Toni Kroos.

Rodri a dit non au Real Madrid : Frenkie de Jong doit-il quitter le Barça ?

Rodri a cependant déjà recalé les Merengue, comme son agent Pablo Barquero l’a récemment fait savoir. Une décision assez surprenante, après qu’il avait lui-même déclaré au printemps pouvoir s’imaginer un transfert au Real malgré son passé à l’Atlético Madrid. « Le fait que j’aie joué à l’Atlético ne m’empêche pas de jouer au Real. D’autres joueurs ont suivi cette voie », avait-il déclaré.

Si Rodri venait effectivement à rejoindre le Barça, cela pourrait aussi avoir des conséquences pour Frenkie de Jong. Le journal catalan Sport spéculait récemment sur le fait que le Néerlandais pourrait perdre son rôle de patron dans l’axe du milieu au profit du tout nouveau champion du monde espagnol. Dans le pire des cas, il pourrait même arriver que Flick n’ait plus du tout de place pour lui.

Après avoir encore été un élément important sous les ordres de Flick la saison dernière, de Jong traîne des problèmes au genou depuis son retour de la Coupe du monde. Le traitement conservateur ne donnerait toutefois pas les résultats espérés. Les derniers examens n’auraient ainsi montré aucune amélioration, raison pour laquelle le Barça pousserait pour une opération.

Mais, au grand mécontentement du club, de Jong continuerait à faire traîner les choses, alors que le délai fixé auparavant, d’environ quatre semaines, est dépassé depuis longtemps. Le joueur de 29 ans justifierait son obstination présumée par le fait que ce délai ne commencerait qu’à partir de son retour. Pour le Barça, en revanche, le délai a débuté avec l’élimination des Oranje lors de la Coupe du monde.