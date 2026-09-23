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Jochen Tittmar
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Énorme coup sur le marché des transferts en Turquie ! Jerome Boateng serait sur le point de rejoindre immédiatement le banc des entraîneurs

Super Lig
Trabzonspor
J. Boateng

Comme le rapportent unanimement des médias turcs tels que HT Spor, le champion du monde de Rio Jerome Boateng est sur le point de faire ses débuts comme entraîneur adjoint au sein du club de première division turque Trabzonspor.

Le club historique turc réagit ainsi à son faible début de saison en Süper Lig ainsi qu’à son élimination prématurée en qualifications de la Ligue Europa, où il a eu le dessous face à Ferencvaros Budapest.

Pour amorcer le renouveau, les dirigeants s’étaient déjà séparés de l’entraîneur principal Fatih Tekke et ont nommé Thomas Reis comme nouvel entraîneur. L’ancien coach de Bochum a réussi des débuts fulgurants : face au champion Galatasaray, Trabzon s’est imposé 4-0 grâce à un récital de la superstar Mohamed Salah, recrutée seulement cet été en provenance de Liverpool.

La restructuration de l’effectif comprend désormais aussi le champion du monde 2014 : Boateng doit être installé comme entraîneur adjoint de Reis, les deux parties étant déjà tombées d’accord sur le principe d’une collaboration.

L’international allemand aux 76 sélections est attendu prochainement à Trabzon afin de signer officiellement son contrat. Pour l’ex-professionnel, ce poste sur la côte de la mer Noire marque tout simplement la première expérience d’entraîneur dans le football professionnel de sa carrière. D’avril à août 2025, Boateng avait déjà été entraîneur adjoint pendant 13 matches sous les ordres d’Andreas Wieland chez les amateurs du LASK, où il a aussi officiellement mis un terme à sa carrière de joueur peu après.

Jerome BoatengGetty

Combien de titres Jerome Boateng a-t-il remportés avec le Bayern Munich ?

Le défenseur central a connu sa période la plus faste au Bayern Munich. En un peu moins de dix ans à la Säbener Straße, il s’est constitué un impressionnant palmarès : neuf titres de champion d’Allemagne, deux victoires en Ligue des champions ainsi que cinq triomphes en Coupe d’Allemagne figurent à son actif.

L’apogée pour celui qui est désormais âgé de 38 ans est arrivée en 2014 sous le maillot de la Mannschaft avec le sacre en Coupe du monde au Brésil. Outre le Bayern, sa carrière dans le football professionnel l’a notamment mené au Hertha Berlin, à Hambourg, à Manchester City, à l’Olympique Lyonnais, à l’US Salernitana ainsi qu’en dernier lieu en Autriche, au LASK.

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