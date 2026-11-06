Tijme Wessels a subi un sérieux coup dur. Le défenseur de Feyenoord, âgé de dix-neuf ans, a été opéré cette semaine à l’Erasmus MC de Rotterdam. Sur Instagram, le jeune joueur a partagé une photo prise depuis son lit d’hôpital, sur laquelle on voit son genou recouvert d’un épais bandage.

En légende, Wessels écrit ces mots évocateurs : « La seule voie possible, c’est vers le haut ». On ne sait pas encore précisément ce dont souffre le défenseur ni pourquoi il a dû être opéré.

L’absence de Wessels avait déjà été remarquée cette semaine à Feyenoord. Mercredi, il ne figurait pas dans le groupe pour le match de Youth League contre l’Inter. Il était également absent lors de la rencontre de Ligue des champions de l’équipe première face aux Italiens. Dani Slory a pris sa place dans le groupe retenu par Giovanni van Bronckhorst.

Quelques jours plus tôt, le samedi 31 octobre, Wessels était encore sur le banc lors du match de championnat contre Fortuna Sittard (1-1). En raison des règles relatives à la vie privée, Feyenoord ne communique pas de détails sur les blessures de ses joueurs. La durée de l’indisponibilité du défenseur reste donc inconnue. Compte tenu de l’intervention à son genou, une longue absence est envisagée, mais rien n’a encore été confirmé à ce sujet.

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Cette opération tombe particulièrement mal pour Wessels, qui avait franchi des étapes importantes dans sa progression cette saison. Pendant la préparation, le jeune défenseur avait fait forte impression avec l’équipe première de Feyenoord. Ses prestations lui avaient finalement valu une place dans le groupe de Van Bronckhorst.

Wessels a été récompensé par ses débuts officiels en équipe première lors du premier match de championnat de la saison. En déplacement chez le Sparta Rotterdam, le défenseur né à Hoek van Holland est entré en jeu à une vingtaine de minutes de la fin. Peu après, il a prolongé son contrat avec Feyenoord, qui arrivait à échéance. Il est désormais lié au club de De Kuip jusqu’à la mi-2029.

Après ses débuts contre le Sparta, Wessels a encore figuré dix fois dans le groupe de Van Bronckhorst, mais il n’a pas disputé de deuxième match en Eredivisie. Sur le côté gauche de la défense, l’entraîneur préfère pour l’instant Mika Mármol ou Javi López. Wessels a donc principalement joué avec les équipes de jeunes du club de Rotterdam.

Cette saison, Wessels compte cinq matches officiels : deux avec les moins de 21 ans de Feyenoord, deux en Youth League et une entrée en jeu en Eredivisie.