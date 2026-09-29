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imago-sport-1083535765.jpgZUMA Press Wire
Bart DHanis
Traduit par

Énorme coup dur pour le FC Barcelone : le grand homme du moment se blesse avant des semaines cruciales

FC Barcelone

Raphinha a quitté le terrain blessé mardi après-midi lors du match amical entre l’Australie et le Brésil (2-4). La gravité de la blessure reste encore à déterminer.

L’attaquant du Brésil était titulaire mardi après-midi en Australie. L’équipe de Carlo Ancelotti est mal entrée dans son match et s’est même retrouvée menée à un moment.

C’est Raphinha lui-même qui a inscrit l’égalisation juste avant la pause sur penalty. Après l’interruption, l’attaquant du FC Barcelone n’est toutefois pas revenu sur la pelouse.

Il est resté dans le vestiaire en raison d’une blessure musculaire, comme l’a déjà confirmé la fédération brésilienne. Endrick l’a remplacé.

La gravité exacte de la blessure reste encore à déterminer. La fédération brésilienne publiera plus tard mardi une nouvelle mise à jour sur la blessure de l’attaquant vedette.

Cette nouvelle est un coup dur pour le FC Barcelone. Le club affrontera en effet son grand rival le Real Madrid fin octobre en Liga, ainsi que le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Raphinha réalise une saison exceptionnelle avec le Barça. En seulement sept matches de championnat, il a déjà marqué à douze reprises. Il a également déjà délivré trois passes décisives.

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