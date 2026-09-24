Le milieu de terrain revient à Castel Volturno pour un travail individuel

Naples a confirmé les avancées positives de sa convalescence par le biais d’une mise à jour officielle, précisant que le joueur « est revenu au SSC Napoli Training Center et a effectué une séance personnalisée en salle ». S’il n’a pas encore réintégré le groupe au complet pour les exercices tactiques, le fait qu’il ait repris une activité physique sous la supervision du staff médical du club constitue un énorme pas en avant. Massimiliano Allegri a été contraint de traverser une période difficile de la saison sans son infatigable moteur au milieu de terrain, et son retour sera perçu comme un tournant pour l’effectif.

L’absence de l’ancien joueur de Manchester United s’est fait cruellement sentir pendant une série de matches exigeants. McTominay a été contraint de suivre depuis la touche des affiches à fort enjeu contre notamment l’Inter, Bologne et la Fiorentina. Son énergie et sa capacité à surgir tardivement dans la surface sont devenues les marques de fabrique de ses débuts en Italie, et sa présence a énormément manqué lors de ces chocs décisifs de Serie A.

Si le programme de rééducation actuel se poursuit sans contretemps imprévu, il existe une possibilité très réelle que McTominay soit disponible pour une sélection bien plus tôt que ce que l’on craignait initialement. Le staff médical surveille de près sa fréquence cardiaque et sa réaction physique à l’effort, mais l’optimisme autour de son état grandit de jour en jour. Pour un joueur qui s’appuie autant sur son volume physique et son endurance, s’assurer qu’il soit apte à 100 % avant son retour sur les terrains constitue la priorité absolue du club, même si les signes restent extrêmement encourageants pour le staff technique.

Le match contre Frosinone visé pour un retour à la compétition

Le calendrier de l’actuelle trêve internationale ne pouvait pas mieux tomber pour l’Écossais. Avec les compétitions nationales à l’arrêt, McTominay dispose du temps nécessaire pour retrouver sa condition physique sans la pression immédiate des jours de match. Le staff napolitain a déjà entouré sur le calendrier la date ciblée pour son retour à la compétition.

Affronter Frosinone représente une occasion cruciale pour Naples de consolider sa position dans le haut du classement de Serie A, et disposer d’un McTominay totalement remis constituerait un avantage tactique important. Le système de Conte exige une intensité élevée de la paire de milieux centraux, et l’association entre l’Écossais et Frank Anguissa a déjà laissé entrevoir qu’elle pouvait devenir l’une des plus dominantes physiquement du championnat.

L’importance de ce retour ne peut être surestimée pour une équipe confrontée à des interrogations sur sa profondeur dans l’axe. Si d’autres joueurs ont pris le relais durant son absence, aucun ne possède le profil unique que McTominay apporte au Stadio Diego Armando Maradona.

L’impact sur les plans tactiques d’Allegri

Pour Antonio Conte, le retour de son milieu vedette permet de revenir à ses organisations tactiques préférées. L’entraîneur italien a souvent salué l’adaptabilité et le volume de travail de McTominay, des qualités essentielles pour tout joueur souhaitant s’épanouir sous son style de management exigeant. Lors des matches contre l’Inter et la Fiorentina, Naples a souvent semblé manquer de ce supplément d’impact dans les transitions, un domaine dans lequel le joueur de 27 ans apporte énormément.

Au-delà des bénéfices tactiques, l’élan psychologique provoqué par le retour d’un coéquipier après une intervention liée au cœur est immense pour le vestiaire. Les alertes de santé de cette nature sont toujours traitées avec le plus grand sérieux dans le football italien, qui dispose de certains des protocoles médicaux les plus stricts au monde. Le fait que McTominay ait franchi ces étapes et soit déjà de retour à la salle témoigne à la fois de l’expertise de l’équipe médicale et de l’approche très professionnelle du joueur dans sa convalescence et son bien-être.

À mesure que le match contre Frosinone approche, tous les regards seront tournés vers les comptes rendus d’entraînement en provenance de Castel Volturno. Si McTominay peut passer du travail individuel en salle à l’entraînement collectif complet dans les prochains jours, il pourrait même postuler à une place de titulaire plutôt que de simplement entrer en jeu depuis le banc.