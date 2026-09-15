Comme le rapportent de manière concordante plusieurs médias français et notamment le quotidien Bild, l’ancien coach de l’Eintracht Francfort doit déjà faire ses valises. Il avait pourtant lancé sa saison par une victoire 1-0 contre le PSG en Supercoupe, avant de ne prendre - de manière un peu décevante - que quatre points en quatre matches de championnat, tandis que Lens renversait un déficit de 1-2 contre le Slavia Prague en 3-2 lors de son entrée en lice en Ligue des champions.

L’élément déclencheur de la séparation serait finalement la mise à pied de l’entraîneur adjoint Nelson Morgado. Le Portugais est considéré comme un proche de Toppmöller, avec lequel il travaillait depuis 2017, y compris à Francfort. L’homme de 37 ans aurait été jugé trop dérangeant par les dirigeants et les membres français du staff technique, parce qu’il leur aurait réclamé davantage d’investissement et de passion.

C’est pourquoi le club a annoncé lundi le départ de Morgado, ce à quoi Toppmöller se serait opposé. Par loyauté envers son compagnon de route de longue date, cette ingérence dans son domaine de travail était inconcevable. Lens a désormais aussi refermé le chapitre avec le fils de la légende des entraîneurs Klaus Toppmöller.

Pourquoi Dino Toppmöller était-il critiqué ?

Selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport en France, le style de jeu de Toppmöller ne faisait pas non plus l’unanimité auprès des supporters. Il y aurait ainsi eu une pluie de critiques après le match de championnat au Mans dimanche dernier, après que Lens eut remonté un retard de 0-2 pour arracher le nul. Toppmöller lui-même a ensuite réagi avec agacement. « Mon équipe ne peut pas commencer un match comme ça. J’étais encore très en colère à la mi-temps, et je le dis parce que nous ne pouvons pas jouer comme ça. Aujourd’hui, il vaut mieux que je ne dise pas ce que j’ai dit à la mi-temps. (...) La seule chose positive, c’est que nous avons une nouvelle fois montré beaucoup de caractère et une excellente réaction », a-t-il pesté.

Cela étant, Toppmöller a dû se passer de pas moins de six titulaires sur blessure et s’est donc vu contraint de lancer plusieurs jeunes talents à la fois. Parmi eux figurait aussi Mezian Mesloub, âgé de 16 ans. Des mesures qui auraient, sur le principe, plu aux dirigeants autour du directeur général Benjamin Parrot et du directeur sportif Jean-Louis Leca. Mais l’affaire Morgado aurait visiblement fait basculer l’ambiance en très peu de temps.

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Quand Dino Toppmöller a-t-il été l’adjoint de Julian Nagelsmann ?

L’actuel entraîneur adjoint Yannick Cahuzac sera dans un premier temps sur le banc de Lens à la place de Toppmöller, alors que le club est en outre en pleine transition. Malgré les recrutements, entre autres, de l’ancien duo de Bundesliga Michael Cuisance et Thorgan Hazard, Lens a dégagé cet été un excédent sur le marché des transferts d’environ 44 millions. Le départ le plus cher a été celui de Mamadou Sangare, transféré pour un montant annoncé de 48 millions d’euros à Brentford FC, en Premier League.

Auparavant, Toppmöller était resté en poste pendant deux ans et demi à Francfort, avant que les chemins ne se séparent en janvier. Avant cela, il avait remporté deux titres de champion avec le Bayern Munich en tant qu’adjoint de Julian Nagelsmann lors des saisons 2021/22 et 2022/23.