Comme l’a annoncé la fédération espagnole mercredi soir, Vini Jr. a écopé de quatre matches de suspension après son carton rouge contre le FC Villarreal. Le Brésilien ne pourra donc rejouer en Liga qu’après la trêve internationale de novembre et manquera notamment le Clasico contre le FC Barcelone, le 25 octobre.

Cette sanction se décompose en deux parties. Vinicius écope de deux matches de suspension pour les faits eux-mêmes : il a tiré son adversaire Nathan Saliba par les cheveux. Les deux autres matches sanctionnent son comportement agressif envers l’arbitre Isidro Diaz de Mera. Son accès de colère alors qu’il quittait l’aire de jeu pour les couloirs du Bernabéu a probablement aussi joué un rôle, comme l’a montré une vidéo circulant sur Internet. Malgré la tentative d’Endrick pour le calmer après son expulsion, il a poussé un employé de la Liga sur le côté, derrière le moniteur de la VAR.

Le Real ne devra toutefois pas se passer complètement de Vinicius jusqu’après la trêve internationale. La suspension ne s’applique pas à la Ligue des champions, où les Madrilènes affrontent l’AS Roma mercredi, puis le RB Leipzig la semaine suivante.

Getty Images

Vinicius Junior en baisse de forme : quelles sont ses statistiques ?

Vinicius a entre-temps présenté expressément ses excuses à son équipe et aux supporters du Real pour son comportement, sans pouvoir éviter l’inévitable. Sur le terrain aussi, sa saison est jusqu’ici difficile. Il affiche le maigre bilan d’un but et de trois passes décisives en neuf matches, après avoir récemment prolongé son contrat jusqu’en 2032, avec un salaire qui serait de 25 millions d’euros par an.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA

L’entraîneur Jose Mourinho avait déjà réagi à la baisse de forme du joueur de 26 ans contre Villarreal en préférant la recrue Yan Diomande sur l’aile gauche. C’est d’ailleurs l’ancien joueur de Leipzig qui a inscrit le but de la victoire. À Rome, Vinicius a retrouvé une place dans le onze de départ.