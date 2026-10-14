Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traduit par

Énorme choc pour le Real Madrid ! Vinicius Junior écope d’une lourde sanction et manquera le Clasico face au Barça

LaLiga
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
Vinicius Junior

Coup dur pour Vinicius Junior : l’attaquant du Real Madrid a écopé d’une lourde sanction, comme attendu, pour son dernier dérapage.

Comme l’a annoncé la fédération espagnole mercredi soir, Vini Jr. a écopé de quatre matches de suspension après son carton rouge contre le FC Villarreal. Le Brésilien ne pourra donc rejouer en Liga qu’après la trêve internationale de novembre et manquera notamment le Clasico contre le FC Barcelone, le 25 octobre.

Cette sanction se décompose en deux parties. Vinicius écope de deux matches de suspension pour les faits eux-mêmes : il a tiré son adversaire Nathan Saliba par les cheveux. Les deux autres matches sanctionnent son comportement agressif envers l’arbitre Isidro Diaz de Mera. Son accès de colère alors qu’il quittait l’aire de jeu pour les couloirs du Bernabéu a probablement aussi joué un rôle, comme l’a montré une vidéo circulant sur Internet. Malgré la tentative d’Endrick pour le calmer après son expulsion, il a poussé un employé de la Liga sur le côté, derrière le moniteur de la VAR.

Le Real ne devra toutefois pas se passer complètement de Vinicius jusqu’après la trêve internationale. La suspension ne s’applique pas à la Ligue des champions, où les Madrilènes affrontent l’AS Roma mercredi, puis le RB Leipzig la semaine suivante.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Vinicius Junior en baisse de forme : quelles sont ses statistiques ?

Vinicius a entre-temps présenté expressément ses excuses à son équipe et aux supporters du Real pour son comportement, sans pouvoir éviter l’inévitable. Sur le terrain aussi, sa saison est jusqu’ici difficile. Il affiche le maigre bilan d’un but et de trois passes décisives en neuf matches, après avoir récemment prolongé son contrat jusqu’en 2032, avec un salaire qui serait de 25 millions d’euros par an.

L’entraîneur Jose Mourinho avait déjà réagi à la baisse de forme du joueur de 26 ans contre Villarreal en préférant la recrue Yan Diomande sur l’aile gauche. C’est d’ailleurs l’ancien joueur de Leipzig qui a inscrit le but de la victoire. À Rome, Vinicius a retrouvé une place dans le onze de départ.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google