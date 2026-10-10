Le joueur de 40 ans avait reçu, immédiatement après le dégagement, une passe en retrait en apparence anodine de Luis Diaz, avant de pousser un peu trop son ballon et de toucher Robin Fellhauer, arrivé à toute vitesse, dans le dos en tentant de l’éliminer avec un petit lob un peu trop nonchalant. De là, le ballon a rebondi dans la course du joueur d’Augsbourg, qui l’a ensuite tranquillement poussé dans le but vide.

Lorsque le ballon a franchi la ligne, l’horloge du tableau d’affichage n’indiquait que huit secondes. Le journal Bild fait toutefois état de 8,4 secondes chronométrées à la main. Fellhauer a ainsi inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Le record était auparavant détenu par Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) et Kevin Volland (TSG Hoffenheim), avec neuf secondes chacun.

Neuer se trouve selon toute vraisemblance dans la dernière saison de sa carrière. Ces dernières semaines et ces derniers mois, il avait à plusieurs reprises laissé entendre qu’il prendrait sa retraite. Sa succession comme numéro un de longue date devrait revenir à Jonas Urbig, qui, comme lors de la saison passée, devrait enchaîner les apparitions régulières afin de lui faciliter la transition.

Bundesliga : les buts les plus rapides de l’histoire