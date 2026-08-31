Comme le rapporte le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto, l’international allemand s’est mis d’accord avec la Juventus Turin pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Il resterait désormais à la Vieille Dame à s’entendre avec Newcastle United sur les modalités de l’opération, dit-on. Toutefois, selon Moretto, les négociations seraient sur le point d’aboutir favorablement.

Woltemade n’avait rejoint les Magpies que l’été dernier en provenance du VfB Stuttgart pour 75 millions d’euros, mais après un départ tonitruant avec quatre buts lors de ses cinq premiers matches de championnat, il est ensuite tombé dans un trou d’air. Cela s’expliquait aussi par le fait que l’entraîneur de Newcastle de l’époque, Eddie Howe, avait fini par faire jouer Woltemade dans une position nettement plus reculée, quasiment comme un numéro huit. C’est du moins ce que Woltemade avait toujours avancé lorsque les médias l’interrogeaient sur sa disette devant le but.

« On attend de moi un but ou une passe décisive à chaque match. Mais si je ne joue pas en attaque, il m’est nettement plus difficile d’accéder aux zones dangereuses », soulignait Woltemade en juin dans le stern avant de s’en prendre ensuite à ses détracteurs en Angleterre, qui, selon lui, n’avaient pas compris qu’il était désormais utilisé à un autre poste par Howe : « Malgré cela, certains experts ont continué à me juger comme un attaquant. Ensuite, on entendait : pourquoi Nick marque-t-il si peu de buts ? Pourquoi ne délivre-t-il pas plus de passes décisives ? Ce n’étaient pas les bonnes questions, et je ne les trouvais pas tout à fait justes. »

Woltemade perd sa place de titulaire à Newcastle United et en équipe d’Allemagne

Le joueur de 24 ans a ensuite perdu sa place de titulaire aussi bien à Newcastle qu’en équipe d’Allemagne. Lors de la Coupe du monde, il n’est entré en jeu qu’en seizième de finale contre le Paraguay, peu avant le début de la prolongation, et lors de la séance de tirs au but qui a suivi, Woltemade a manqué sa tentative, tout comme Kai Havertz avant lui et Jonathan Tah après lui. L’Allemagne a ainsi vécu un nouveau grand fiasco en Coupe du monde et a été éliminée.

En raison de sa gestion de l’attaquant en difficulté, qui devait tirer un penalty aussi important sans le moindre rythme de compétition dans le tournoi, le sélectionneur Julian Nagelsmann a ensuite été vivement critiqué.

Woltemade visait entre-temps un nouveau départ chez les Magpies, d’autant que Howe a démissionné et a été remplacé par l’entraîneur allemand Matthias Jaissle. Ce dernier aurait même appelé Sebastian Hoeneß, l’ancien mentor de Woltemade à Stuttgart, pour discuter avec l’entraîneur du VfB de la meilleure façon d’utiliser Woltemade afin de lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Lors de la première journée de Premier League, lors du 2-2 contre Liverpool, Woltemade est toutefois de nouveau resté 90 minutes sur le banc, puis lors de la victoire 2-0 contre Tottenham le week-end dernier, Woltemade est entré en jeu à environ 20 minutes de la fin et a immédiatement offert le 2-0 à Yoane Wissa.

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Le BVB repart bredouille pour Woltemade et probablement aussi pour Jonathan David

Mais désormais, tout porte apparemment à croire qu’il va quitter Newcastle. À la Juventus, Woltemade est censé remplacer Jonathan David, en partance pour l’Atletico Madrid, lui qui n’a pas affiché avec la Vieille Dame une efficacité offensive constante à la hauteur de celle qui avait auparavant fait de lui un joueur convoité à l’international à l’OSC Lille. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le transfert du Canadien, qui a déjà inscrit 154 buts en professionnel au cours de sa carrière, chez les Rojiblancos serait imminent.

David rejoindrait ainsi d’abord l’Atletico sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat de 25 millions d’euros l’été prochain. La Juve elle-même n’avait recruté David que l’été dernier, libre de tout contrat après l’expiration de son bail à Lille.

Pour le BVB, ces deux transferts imminents impliquant la Juve pourraient constituer de sérieux revers. Dimanche, le Bild avait indiqué que Woltemade retrouvait une place dans les réflexions des dirigeants de Dortmund en raison de la grave blessure au genou de Giannis Konstantelias. Le BVB aurait déjà demandé il y a plusieurs semaines à Newcastle si Woltemade était disponible, mais, selon Sky , il se serait immédiatement heurté à un refus.

Et David aussi serait récemment apparu sur les radars des dirigeants du BVB autour de Lars Ricken et Ole Book. Comme le rapporte Sky Italia, les Schwarzgelben se sont renseignés à Turin au sujet du Canadien. Mais cet été, aucun des deux joueurs offensifs ne rejoindra Dortmund.

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Remplaçant de Konstantelias : le BVB a « plusieurs fers au feu »

Néanmoins, l’entraîneur Niko Kovac a confirmé que le BVB regardait encore une fois le marché des transferts après le choc Konstantelias et avait identifié plusieurs candidats à ce sujet. « Nous avons plusieurs fers au feu et maintenant, il faut voir lequel peut être forgé au mieux », a déclaré Kovac lors de la conférence de presse précédant le match de Coupe d’Allemagne du BVB mardi soir sur le terrain du HEBC Hambourg, pensionnaire d’Oberliga.

Par ailleurs, Kovac a révélé que Book, mais aussi Ricken, ne feraient pas le déplacement pour le match à Hambourg pour cette raison : « Ils vont travailler dur, parce qu’il reste sacrément peu de temps. Il faut que tout colle. »

Outre Woltemade et David, le BVB a aussi été associé à d’autres joueurs depuis samedi. Les Ruhr Nachrichten ont évoqué, en plus du serpent de mer Jadon Sancho, Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Ethan Nwaneri (Arsenal) ainsi que Reiss Nelson, actuellement sans club.

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