Alors que les Red Devils ne pourront sans doute plus empêcher le départ annoncé de leur joyau de 15 ans l’été prochain, les poids lourds européens se mettent en ordre de bataille. Le Real Madrid et le Bayern Munich, surtout, courtisent intensément l’international U17. Du côté munichois, le directeur sportif Max Eberl est déjà personnellement passé à l’offensive, se déplaçant pour une rencontre avec l’entourage du talent offensif et s’informant de première main sur les contours d’un éventuel transfert.

Désormais, la concurrence passe toutefois à la vitesse supérieure. Selon le rapport, le Paris Saint-Germain défie ses concurrents. La direction du PSG serait extrêmement convaincue du potentiel de l’Anglais et l’a déjà fait savoir à son entourage.

Concrètement, les dirigeants du PSG ont approché le célèbre conseiller Ali Barat, qui représente les intérêts de Gabriel. Le message venu de Paris est clair : dès que l’attaquant donnera son feu vert et se montrera ouvert à un engagement en Ligue 1, une offre officielle de plusieurs millions sera sur la table.

Le FC Barcelone, en revanche, se retire du poker. Le directeur sportif Deco a tout récemment rejeté de telles spéculations en marge du Portugal Football Summit et a clairement indiqué que le nom de Gabriel ne jouait actuellement aucun rôle dans les plans des Catalans.

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Qui est le conseiller du super talent de Manchester United, JJ Gabriel ?

« Il n’y a rien à dire sur ce garçon. Il est normal que des joueurs soient régulièrement associés à nous. De gros intérêts sont en jeu », a déclaré Deco, avant de poursuivre : « Même s’ils sont encore jeunes, nous ne sommes intéressés par aucun joueur. En ce qui concerne sa situation, je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé. Je ne le sais pas. Il est toujours un joueur de Manchester United. »

Le bras de fer pourrait connaître un tournant décisif le 6 octobre : ce jour-là, Gabriel fêtera son 16e anniversaire et atteindra ainsi l’âge légal à partir duquel il pourra officiellement se faire représenter par un intermédiaire de joueurs licencié.

Barat est prêt pour cette étape formelle. L’agent renommé évolue depuis des années au plus haut niveau et a déjà bouclé de nombreux deals. Le conseiller a notamment été à l’origine du spectaculaire transfert de Moises Caicedo pour 116 millions d’euros, qu’il a fait passer de Brighton & Hove Albion à Chelsea.