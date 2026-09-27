Énorme bagarre entre 70 supporters de football à Eindhoven ; la police se déploie massivement

À Eindhoven, une bagarre massive a éclaté samedi entre des supporters du VVV-Venlo et vraisemblablement du PSV, rapporte notamment Omroep Brabant. La rixe entre environ 70 supporters a eu lieu près de la gare de Strijp-S et du Klokgebouw.

Un bus de supporters du VVV se rendait samedi à Volendam pour un match à l’extérieur en Eerste Divisie. On ne sait pas encore pourquoi le bus de supporters s’est arrêté en route à Eindhoven, même si le média précité indique que c’était pour pouvoir boire quelque chose.

À l’endroit où les supporters du VVV se sont arrêtés, les Limbourgeois ont probablement croisé des supporters du PSV. Une bagarre a éclaté, après quoi la police est intervenue en nombre. Pratiquement toutes les unités disponibles ont été mobilisées, et un chien policier a également été utilisé. Selon un porte-parole, cela a permis d’éviter une nouvelle escalade.

Près de la gare de Strijp-S, des supporters du VVV ont été encerclés. Après un contrôle individuel, les supporters ayant fait le déplacement ont été autorisés à remonter dans le bus. Le bus a d’ailleurs été renvoyé en direction de Venlo, car les supporters concernés n’étaient plus les bienvenus à Volendam.

Aucune arrestation n’a toutefois été effectuée par la police d’Eindhoven, qui poursuit son enquête sur l’incident. Grâce notamment aux images de vidéosurveillance, il est toutefois clair de savoir qui était impliqué dans la bagarre.

Après l’altercation, la police a recherché des armes, qui n’ont pas été trouvées. Le VVV a par ailleurs perdu son match à l’extérieur contre Volendam sur le score de 3-2.