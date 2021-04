Enfin une bonne nouvelle pour le Real et Zidane !

Deux bonnes nouvelles pour le prix d'une ! Le Real en avait bien besoin...

Le boss du Real Madrid, Zinedine Zidane, a reçu un coup dur jeudi en apprenant que Sergio Ramos s'était blessé au mollet, mais il a reçu une bonne nouvelle vendredi, car Toni Kroos et Eden Hazard ont pu s'entraîner avec le groupe.

Kroos a travaillé trèssérieusement, selon les informations de Marca, afin de mettre son problème musculaire derrière lui, ce qui lui a fait rater les trois éliminatoires de la Coupe du monde de l'Allemagne pendant cette pause internationale.

Il s'est rétabli plus rapidement que prévu et, à ce titre, il pourrait être inclus dans l'équipe pour affronter Eibar en Liga ce samedi. Zidane pourrait cependant choisir de le reposer afin de le garder frais pour le match de Liverpool mercredi, un rendez-vous beaucoupl plus important et prestigieux en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Hazard, quant à lui, semble être complètement remis de sa blessure au psoas et il pourrait faire son retour dans l'équipe contre Liverpool. Il pourrait finir par être un renfort de luxe avant cette dernière ligne droite de la saison.

L'attaquant belge a reçu un diagnostic de blessure au psoas le 15 mars, date à laquelle il a sérieusement envisagé de subir une intervention chirurgicale pour retirer la plaque dans sa cheville et mettre fin à tous ses problèmes physiques.

Hazard était convaincu que c'est la cheville qui causait toutes ses blessures musculaires, mais après avoir consulté plusieurs spécialistes, il a été décidé qu'il ne serait pas opéré une troisième fois.

Sans calendrier pour son retour, Hazard a recommencé à s'entraîner et était entre les mains des physios de l'équipe nationale belge pendant la trêve internationale.