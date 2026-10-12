Enfin : Barcola brise le silence et révèle le secret de son échec à Liverpool

De deuxième transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool à joueur valant 12,3 millions : voilà comment résumer les débuts catastrophiques de la star française Bradley Barcola en Premier League.

Après des semaines de silence et de critiques acerbes, l'international français est enfin sorti de sa réserve pour révéler lui-même le secret de ses difficultés dans le championnat le plus relevé du monde.

Une chute choquante

Liverpool a tout fait pour s'offrir Barcola durant tout le mercato estival, au point d'en faire le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club pour 123 millions de livres sterling. Mais pour le malheur de Liverpool, le joueur de 24 ans n'a jusqu'ici livré qu'une prestation digne d'un joueur valant seulement 12,3 millions.

Le Français n'a inscrit aucun but et n'a délivré aucune passe décisive avec son nouveau club. Lors du match de dimanche face à Manchester City, ses seuls moments positifs se sont limités à du travail défensif dans sa propre moitié de terrain, puisqu'il a été facilement neutralisé sur le plan offensif. La légende du club Jamie Carragher a figuré parmi ses plus virulents détracteurs.

Prochains matchs LAS Ligue des Champions 12:45 LIV

Cette situation a conduit «teamtalk» à relancer les éternelles interrogations sur l'intérêt de dépenser des sommes colossales pour des joueurs venus de l'extérieur de la Premier League. Nul n'ignore que le championnat anglais est sans conteste le plus relevé du monde : ses joueurs ordinaires ressemblent à des stars mondiales lorsqu'ils le quittent, tandis que les stars venues de l'étranger ressemblent à des joueurs ordinaires à leur arrivée.

Barcola brise le silence

Au micro de «Sky Sports» après la rencontre, Barcola a expliqué ce dont il souffre précisément en Angleterre, dévoilant les détails de sa baisse de rendement avec Liverpool.

Il a déclaré : «Le championnat de France est physique, mais ici je dirais que c'est plus physique en termes de course. Les matches sont rapides et ouverts des deux côtés, le niveau est très élevé, mais c'est aussi la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est un nouveau défi pour moi.»

Des propos qui confirment que le choc physique et la vitesse folle de la Premier League constituent le plus grand obstacle à son adaptation.

Des critiques acerbes

La presse anglaise n'a pas épargné la star française après le match contre City : trois grands médias, «Daily Mail», «Daily Express» et «BBC Sport», lui ont attribué une note faible de cinq sur dix.

Le «Daily Mail» a justifié sa note en écrivant : «Barcola a montré quelques bonnes choses, mais Arrabola exigera de lui une prestation bien meilleure. Il n'a pas encore affiché son niveau habituel face à Manchester City.»

«BBC Sport» a écrit : «Barcola a été incisif dans ses prises de balle et a assumé ses tâches défensives, mais, comme Wirtz, on attend de lui qu'il en fasse davantage dans le dernier tiers offensif.»

Le journal «Express» a conclu : «Il a fourni un gros effort défensif, mais il n'a pas assez apporté offensivement. Il s'est trop appuyé sur son pied gauche, le plus faible.»

Un dernier espoir avant l'Autriche

Il est clair que l'espoir de Liverpool réside dans le fait que Barcola parvienne finalement à s'adapter au football de Premier League, contrairement à son coéquipier Florian Wirtz, pour lequel le sentiment commence à s'installer qu'il ne s'adaptera jamais.

La prochaine occasion pour le Français de retrouver sa confiance sera lorsque Liverpool se rendra en Autriche pour affronter le LASK en Ligue des champions mercredi, dans un test peut-être physiquement plus abordable que l'enfer de la Premier League.







