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Energie Cottbus - Hertha BSC : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 12 22 nov. 2026 - 07:30 LEAG Energie Stadion

Energie Cottbus reçoit le Hertha BSC au LEAG Energie Stadion pour un duel de deuxième division. Le leader berlinois se déplace en Lusace avec le statut de grand favori.

Cottbus traverse une période difficile et n’a pas réussi à s’imposer récemment. L’équipe de l’entraîneur Claus-Dieter Wollitz n’a pris que deux points lors de ses cinq derniers matches de championnat.

Le Hertha BSC affiche en revanche une forme éclatante. L’équipe de Stefan Leitl mène confortablement la 2e Bundesliga et vise résolument la montée.

Avec 31 points en onze matches, le Hertha compte déjà dix points d’avance sur la place de barragiste. L’envolée du club berlinois est l’histoire de ce début de saison en deuxième division.

Le défenseur central Linus Gechter est l’un des acteurs clés de cette progression. Âgé de 22 ans, il a passé 90 minutes sur le terrain lors de chacun des 13 matches officiels de la saison.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Les temps forts de la semaine : qu’ont fait Energie Cottbus et le Hertha BSC ?

Energie Cottbus aborde cette rencontre avec un bilan de zéro victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Lusaciens ont récemment fait match nul 0-0 contre Braunschweig. Auparavant, Cottbus s’était incliné 2-1 face au VfL Bochum. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé six.

Le Hertha BSC reste sur quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le Hertha a remporté son dernier match de championnat 2-1 contre le VfL Wolfsburg. Auparavant, l’équipe s’était imposée 3-0 à l’extérieur contre Kaiserslautern. Les Berlinois n’ont pas encaissé de but lors de quatre de ces cinq rencontres.

Energie Cottbus - Hertha BSC : compositions

Energie Cottbus - Hertha BSC : forme

Energie Cottbus - Hertha BSC : bilan des confrontations directes

Energie Cottbus - Hertha BSC : les classements