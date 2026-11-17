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Depuis le rassemblement du Brésil, Endrick, le talent du Real Madrid, a refroidi l’AC Milan, la Roma et tous les clubs qui cherchent à le recruter lors du mercato hivernal.

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Depuis l’été dernier, le talent brésilien Endrick, né en 2006, est au centre de rumeurs et de négociations sur le marché des transferts. En Italie, l’AC Milan et la Roma ont tenté leur chance sans grand succès au mois d’août, et les deux clubs continuent d’insister en vue de janvier.

Pourtant, Endrick, depuis le rassemblement du Brésil après le match contre Singapour, a choisi de s’arrêter en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes brésiliens présents sur son avenir. Et la réponse qu’il a donnée, rapportée par Sports Center Brazil d’ESPN n’était pas celle qu’attendaient les clubs intéressés.

À L’HONNEUR AVEC LE BRÉSIL : Endrick s’est d’abord illustré sur le terrain. Carlo Ancelotti a choisi de le titulariser aux côtés de Vinicius Junior et d’Estevao dans un trio offensif brésilien inédit. Aligné en numéro 9, Endrick a délivré une passe décisive sur l’un des trois premiers buts de Vinicius, avant de marquer lui-même le but du 4-0 sur une passe d’Estevao, l’une de ses nombreuses passes décisives.

Le Brésil s’est finalement imposé 7-0 contre Singapour et Endrick est resté sur le terrain pendant les 90 minutes, montrant qu’une fois de retour à Madrid, il serait prêt à jouer bien davantage que les minutes que lui a accordées Mourinho.

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PEU DE TEMPS DE JEU AVEC MOURINHO : Endrick a commencé la saison blessé avec le Real Madrid mais, une fois remis de son problème musculaire et malgré les absences forcées répétées de Vinicius, dues à sa longue suspension, il n’a disputé que 141 minutes. Il n’a été titulaire qu’une seule fois, inscrivant 1 but et délivrant 1 passe décisive lors de la spectaculaire remontée face à la Roma en Ligue des champions, à laquelle il a contribué.

ENDRICK VEUT RESTER : L’AC Milan et la Roma sont depuis longtemps en contact avec l’agence Roc Nation, qui représente ses intérêts. Ils tentent de le recruter lors du mercato de janvier, si possible en prêt, voire en l’achetant définitivement selon une formule prévoyant une option d’achat à compter de la fin de saison. Jusqu’ici, José Mourinho avait toujours fait connaître sa volonté de garder Endrick à Madrid, mais aujourd’hui, c’est le Brésilien lui-même qui a (presque) totalement fermé la porte à un départ du Real Madrid.

En zone mixte, Endrick ne s’est pas plaint de son faible temps de jeu et a réaffirmé son amour pour le Real Madrid, un club qu’il ne voudrait plus quitter : « Peu de temps de jeu ? Je pense que c’est une décision qui revient à Mourinho, non ? Bien sûr, je suis toujours prêt à aider le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. J’espère pouvoir y rester toute ma vie pour aider le Real et être toujours utile à mes coéquipiers. »