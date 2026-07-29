Dans une démarche qui reflète son ardent désir de s'affirmer, Endrick a décidé de bouleverser son programme estival et d'écourter ses vacances plus tôt que prévu, un message clair adressé à José Mourinho, à l'inverse de son compatriote Vinicius Junior, qui a préféré respecter l'intégralité de sa période de repos.

L'entraîneur portugais a reçu un renfort de poids mercredi avec le retour du duo Antonio Rüdiger et Endrick à l'entraînement dans la cité sportive de Valdebebas, après avoir passé avec succès les examens médicaux, rejoignant ainsi Denzel Dumfries, qui avait rallié le groupe mardi et a disputé aujourd'hui sa première séance collective.

Selon le journal espagnol « Sport », le retour d'Endrick a été la grande surprise. En effet, d'après le programme établi au préalable, l'attaquant brésilien devait revenir le 31 juillet en compagnie de Vinicius Junior, après l'élimination de la sélection brésilienne en Coupe du monde, sortie dès les huitièmes de finale face à la Norvège.

Mais le joueur de 19 ans a décidé de s'écarter de ce parcours et de réduire ses vacances de deux jours entiers, pour se présenter à Valdebebas avant la date prévue, dans une tentative de gagner la confiance de Mourinho dès la première séance d'entraînement.

Endrick est conscient que cet été est déterminant pour sa carrière. Après un prêt extrêmement réussi à l'Olympique Lyonnais, durant lequel il a retrouvé son niveau et sa confiance devant le but, il veut désormais prouver qu'il mérite une place dans le nouveau projet du Real Madrid, d'autant plus avec les récents changements dans le secteur offensif, où Gonzalo García s'est rapproché d'un transfert à Fulham et où le prêt de Franco Mastantuono est désormais envisagé, tandis qu'arrive un concurrent direct au profil et à l'âge similaires, Yan Diomandé.

Bien qu'il ne soit pas prêt pour le match amical face à la Fiorentina samedi, l'objectif d'Endrick est clair : accélérer sa préparation et engranger un maximum de minutes durant le reste de la période de préparation.