Partager Suivez GOAL sur Google

Endrick, l’attaquant du Real Madrid, pourrait quitter le club en janvier, alors que le Sporting CP prépare une offensive ambitieuse lors du mercato hivernal. Selon certaines informations, le nouvel entraîneur Paulo Fonseca a exhorté le club portugais à organiser ses retrouvailles avec l’attaquant brésilien avant la seconde moitié de la saison.

Publicité

Endrick envisage de quitter le Real Madrid

Endrick fait face à un avenir de plus en plus incertain au Real Madrid à l’approche du mercato de janvier. Selon AS, le jeune attaquant devrait quitter la capitale espagnole cet hiver pour trouver de meilleures opportunités.

L’attaquant de 20 ans peine à s’imposer comme titulaire régulier cette saison. Il n’a disputé que sept matches toutes compétitions confondues et n’a marqué qu’une seule fois. Son temps de jeu étant très limité, un départ en cours de saison apparaît désormais comme la solution la plus logique. Le Sporting s’est manifesté pour offrir au Brésilien une issue immédiate à sa situation frustrante à Madrid.

Le Sporting et Fonseca poussent pour conclure un accord

Le principal moteur de ce possible transfert hivernal est Fonseca, récemment nommé entraîneur du Sporting. Selon le même article, Fonseca a fait de l’attaquant du Real Madrid une cible prioritaire et a directement demandé à sa direction de boucler son recrutement en janvier.

Fonseca voit le Brésilien comme un renfort crucial pour son nouvel effectif au Portugal. La direction du club a entendu la demande de son entraîneur et a déjà entamé des démarches officielles pour accueillir le joueur à Lisbonne lors du prochain mercato.

Publicité Publicité

Un transfert au Sporting permettrait à Endrick de retrouver un entraîneur qu’il connaît très bien. Fonseca avait recruté le talentueux attaquant lors de son passage à Lyon la saison dernière, et leur collaboration s’était révélée très fructueuse.

Related Topics

L’attrait de la Ligue des champions et d’un temps de jeu garanti

La perspective de retrouver son ancien entraîneur à Lyon est un facteur important pour Endrick. Rejoindre de nouveau un entraîneur qui comprend parfaitement son profil et ses qualités tactiques pourrait lui offrir le cadre idéal pour relancer sa saison.

Le Sporting peut en outre lui offrir l’attrait considérable de la Ligue des champions. La possibilité de continuer à se mesurer aux meilleurs clubs d’Europe devrait peser lourd dans la décision finale du joueur.

Publicité

Avant tout, Endrick privilégie une destination capable de lui garantir un temps de jeu conséquent. Après quelques mois difficiles au Santiago Bernabéu, l’attaquant est déterminé à rejoindre un projet dans lequel il occupera une place centrale.

Négociations et concurrence italienne

Le Sporting ne sera pas seul sur le dossier du joueur du Real Madrid, puisque l’AS Roma cherche également activement à le recruter. Le club italien reste pleinement dans la course et pourrait compliquer les plans du club portugais.

Publicité

Quant à la formule de l’opération, un simple prêt reste une option tout à fait envisageable pour toutes les parties. Un transfert temporaire permettrait à Endrick d’acquérir une expérience précieuse tout en restant lié à son club.