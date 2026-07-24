Le Norvégien de 21 ans est entré dans le viseur des Giallorossi après que les Italiens ont essuyé un refus dans leurs démarches pour Mason Greenwood (Fenerbahce) et Crysencio Summerville (Al-Hilal). La Roma a déjà pris contact avec la direction du club de Bundesliga au sujet d’un transfert potentiel.

Cela ne sera toutefois en aucun cas une bonne affaire : selon les informations en circulation, Leipzig réclame entre 50 et 60 millions d’euros pour l’attaquant, dont le contrat chez les Saxons court encore jusqu’en 2029.

En raison de ces exigences financières élevées, les Romains étudient déjà d’autres options, selon le quotidien sportif italien. Figurent également sur les tablettes du club de Serie A Andreas Schjelderup (Benfica) ainsi que Said El Mala (19 ans) du 1. FC Cologne, qui est particulièrement courtisé avec insistance par le Borussia Dortmund.

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Quels clubs sont intéressés par Antonio Nusa, de Leipzig ?

Dans le même temps, la concurrence se bouscule pour Nusa, comme cela avait encore été indiqué en juin. En plus de l’AS Rome, Newcastle United et Arsenal sont également considérés comme des prétendants. Selon un article du Newcastle Chronicle, l’ailier supersonique possède une longue liste de courtisans, sur laquelle figurent aussi la Juventus Turin, Tottenham Hotspur et Crystal Palace.

Le nom du Bayern Munich avait également déjà circulé autour de l’international norvégien. Un engagement chez le champion record d’Allemagne apparaît toutefois peu probable dans la situation actuelle. Les Munichois cherchaient certes du renfort sur l’aile gauche, mais ils ont déjà recruté leur candidat privilégié en la personne d’Ismael Saibari, du PSV Eindhoven.

Antonio Nusa est arrivé à RB Leipzig en provenance de Bruges

Nusa n’avait rejoint Leipzig qu’à l’été 2024, en provenance du Club Bruges, contre une indemnité de transfert de 21 millions d’euros. À RB, l’ailier polyvalent, capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, s’est rapidement imposé comme un titulaire.

Lors de la saison écoulée, Nusa a disputé 35 matches officiels avec les Saxons, pour un bilan de cinq buts et quatre passes décisives.