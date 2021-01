Encore une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

Le club merengue enregistre encore une mauvaise nouvelle : Sergio Ramos ne s'est pas entraîné.

Sergio Ramos était de nouveau absent alors que le s'entraînait pour la dernière fois avant d'affronter Alaves en Santander ce week-end.

Après s'être arrêté lors de l'échauffement contre l' en Supercoupe d' , le capitaine ne s'est toujours pas remis de ce pépin physique et tout laisse à penser qu'il ne jouera aucun rôle ce samedi à Mendizorroza.

Martin Odegaard est un autre joueur merengue qui a séché la session collective. Le Norvégien a ses propres problèmes de blessures et il attend que son destin soit scellé après avoir demandé à quitter le club en ce mois de janvier.

Nacho Fernandez est toujours en isolement après avoir été identifié comme cas contact d'une personne atteinte du COVID-19, tandis que Rodrygo Goes est également toujours à l'écart.

Dani Carvajal a participé à la séance, mais il y a une réticence du staff médical à le précipiter de nouveau à l'action. Zinedine Zidane pourrait se tourner vers les jeunes joueurs Victor Chust et Antonio Blanco pour couvrir les absences de l'équipe à Alaves.

Alaves où Zidane sera en danger. Même si selon Marca, les responsables de Los Blancos attendront l’été pour prendre des décisions. Cela signifie que Zinedine Zidane sera l’entraîneur lorsque le Real Madrid visitera Alaves en samedi.

Le plan est que le Français termine la saison 2020/21. Zidane a oeuvré lors de la séance d’entraînement de récupération jeudi et il semble qu’il croit toujours ce qu’il a dit dans sa conférence de presse d’après-match à Alcoy, quand il a affirmé que cette défaite était tout simplement quelque chose qui peut arriver dans le football. Les dirigeants savent que les résultats récents n’ont pas été à la hauteur des attentes au Real Madrid, mais ils insistent sur le fait que ce n’est pas le moment de changer d’entraîneur.



Les responsables de l’Estadio Santiago Bernabeu sont conscients de la nécessité d’un nouveau projet, mais ils veulent le lancer pendant une sintersaison et non pas en plein milieu d’une campagne.

Ce que Zidane a fait pour le club joue également un rôle dans cette décision, mais il sait plus que quiconque que les résultats finiront par décider de son sort.