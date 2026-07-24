C’est ce que rapporte le quotidien sportif italien Gazzetta dello Sport. Selon le journal, le cador turc propose à l’ailier un salaire de huit millions d’euros nets par saison, avec un contrat de cinq ans. En outre, Leao aurait la possibilité de toucher trois bonus chaque année : 1,5 million d’euros pour plus de 20 apparitions, 1,5 million d’euros pour 15 buts et un million d’euros si Fenerbahçe remporte le titre de champion en Süper Lig.

Fener reste sur quatre places de vice-champion consécutives et n’a plus remporté de grand titre depuis 2014. C’est pourquoi le club veut se renforcer massivement sous la direction du président nouvellement élu Aziz Yildirim, afin de pouvoir rivaliser avec le tenant du titre Galatasaray. Pour Rafael Leao, les Turcs sont, selon le journal, prêts à verser une indemnité de transfert de 50 millions d’euros pour le Portugais.

À Milan, Rafa Leao est un joueur controversé depuis des années en raison de ses prestations peu constantes. Un transfert en Süper Lig pourrait être pour lui l’occasion de prendre un nouveau départ tout en étant payé royalement. Il y a seulement quelques semaines, Fenerbahçe a fait de Mason Greenwood (Olympique de Marseille) le transfert record de l’histoire du club : l’Anglais a coûté 39 millions d’euros, un montant qui pourrait déjà être dépassé. Fener s’est également attaché les services de Vedat Muriqi (Majorque) pour 15,5 millions d’euros et de Nathan Ake (Manchester City) pour huit millions d’euros.

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Si Milan décide de vendre Rafa Leao, le club veut, selon le journal, investir cet argent sur Konstantinos Karetsas du KRC Genk. Le joueur de la sélection grecque aurait toutefois déjà donné son accord au Borussia Dortmund. Contrairement au BVB, Milan n’a cependant encore formulé aucune offre pour le joueur offensif.

Rafael Leao a signé la saison dernière avec Milan un bilan de dix buts et trois passes décisives en 31 matches officiels.