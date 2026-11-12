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Manchester United a limogé son entraîneur Michael Carrick après un début de saison catastrophique en Premier League. Mais l’importante association de supporters du club a rapidement mis en cause les propriétaires, exigeant qu’ils rendent immédiatement des comptes sur la crise qui perdure à Old Trafford.

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Carrick limogé après un début de saison désastreux en Premier League

United a limogé Carrick après seulement dix matches dans cette nouvelle saison de Premier League. Le club se trouve actuellement dans la zone de relégation après n’avoir remporté qu’une seule victoire en championnat. Les dirigeants du club ont rencontré Jim Ratcliffe, actionnaire minoritaire, mercredi à Monaco pour décider du sort de l’entraîneur.

Un communiqué officiel publié par la suite a confirmé cette décision extrêmement difficile, prise pour permettre au club de poursuivre ses ambitions. Malgré ce départ rapide, Manchester United a rendu hommage à l’ancien milieu de terrain, considéré comme une légende du club. Son éviction a toutefois immédiatement suscité une vive colère chez les supporters concernant le fonctionnement plus général du club à Old Trafford.

Les supporters dirigent leur colère contre les propriétaires du club

Le Manchester United Supporters’ Trust (MUST) a rapidement réagi au limogeage, qualifiant cette décision de nouveau moment déprimant pour le club. L’association estime que les problèmes fondamentaux relèvent avant tout de la direction, et non de l’entraîneur.

« Le départ de Michael Carrick marque un nouveau moment déprimant pour Manchester United », indique un communiqué du MUST. « Nous le remercions pour ses services et pour avoir redonné espoir lors de la seconde moitié de la saison dernière. L’estime que lui portent les supporters reste intacte. »

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« Si les supporters de Manchester United ont continué à soutenir Michael Carrick ces dernières semaines, c’est parce qu’ils savent que la responsabilité des problèmes de United ne lui incombe pas principalement, pas plus qu’à ses prédécesseurs au poste d’entraîneur. »

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« Elle incombe aux propriétaires. Le rachat financé par la dette des Glazer continue de peser sur le club. À son arrivée, INEOS avait promis l’excellence sportive, mais les changements répétés à la tête du secteur sportif nous ont montré tout le contraire. »

Les divisions et la frustration s’accentuent à Old Trafford

La frustration grandit depuis quelques semaines, aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Le défenseur Lisandro Martinez a notamment critiqué la direction pour ne pas avoir soutenu Carrick sur le marché des transferts après la récente défaite contre Atletico Madrid en Ligue des champions.

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Le MUST a également souligné une dégradation plus profonde de la situation au club, évoquant des huées sans précédent et une politique de billetterie agressive. Selon l’association, les supporters sont contraints de payer le prix de la mauvaise gestion persistante des dirigeants.

« Il est temps que les propriétaires s’expliquent et rendent des comptes », a déclaré le MUST. « Mais le mécontentement à United ne concerne pas seulement ce qui se passe sur le terrain. Loin de là. »

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« Les politiques de billetterie agressives ont encore détérioré les relations avec les supporters. Traiter les fidèles du club avant tout comme une source de revenus porte atteinte à leur identité et au lien avec l’équipe qui leur permet de continuer à la soutenir dans les moments difficiles. On demande aux supporters de payer le prix de la mauvaise gestion des propriétaires ainsi que de leurs ambitions concernant le stade, avec des tarifs plus élevés et des droits réduits. »

Pochettino pressenti pour succéder à Carrick

Les dirigeants de United doivent désormais agir rapidement pour nommer un successeur à la hauteur. Ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea, Mauricio Pochettino, qui dirige actuellement la sélection masculine des États-Unis, est bien placé pour prendre les rênes de l’équipe. Le prochain entraîneur héritera d’un club divisé et d’un effectif qui a désespérément besoin de résultats immédiats pour sortir de la zone de relégation.