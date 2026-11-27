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Rennes a limogé Franck Haise après cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues. Il est le dernier entraîneur en date à perdre son poste dans une saison agitée en Ligue 1. La défaite 3-1 jeudi sur le terrain du NEC en Ligue Europa a été celle de trop pour un club qui espérait se battre pour une qualification en Ligue des champions. Trois membres du staff assurent désormais l'intérim.

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Rennes se sépare de Haise

Rennes a confirmé vendredi avoir démis Haise de ses fonctions d'entraîneur principal. Ses adjoints Johann Ramare et Lilian Nalis quittent également le club. Cette décision intervient au lendemain d'une défaite 3-1 sur le terrain du NEC en Ligue Europa , qui a porté à cinq matches sa série sans victoire toutes compétitions confondues.

Foot Mercato et L'Equipe avaient indiqué plus tôt dans la journée que le poste de Haise était menacé, comme l'a relayé Get French Football News. Rennes n'a plus gagné depuis sa victoire 3-0 contre Strasbourg le 25 octobre, et Haise aurait perdu le soutien d'une partie du vestiaire.

Une nouvelle victime des turbulences en Ligue 1

Haise rejoint la liste grandissante des entraîneurs de Ligue 1 ayant perdu leur poste cette saison. Lens a limogé Dino Toppmoller en septembre après seulement quatre matches de championnat, avant de se séparer de son successeur Yannick Cahuzac le 12 novembre à la suite d'une lourde défaite 9-1 en Ligue des champions.

Le Havre a limogé Didier Digard le 31 octobre après neuf matches de Ligue 1 sans victoire, mais Lens l'a nommé deux semaines plus tard. Strasbourg a ensuite remplacé Hugo Oliveira par Vitor Matos, ancien entraîneur de Swansea, la semaine dernière.

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Des attentes déçues

Rennes avait abordé la saison avec l'ambition de se battre pour une place en Ligue des champions après avoir renforcé son effectif et conservé son entraîneur, mais sa campagne a mal tourné. Arrivé au milieu de la saison dernière et auteur d'une qualification pour la Ligue Europa avec le club, Haise laisse Rennes à la neuvième place de Ligue 1.

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Sa campagne européenne est également au point mort, avec une seule victoire lors de la phase de ligue, contre l'OFI Crète. Le poste du président du club, Arnaud Pouille, serait lui aussi menacé après cette mauvaise série.

Un trio assure l'intérim

Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre et Herve Sekli assureront provisoirement la direction de l'équipe, à commencer par le déplacement de dimanche à Toulouse.

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Rennes doit désormais trouver un successeur permanent pour tenter de relancer une saison qui a rapidement déraillé.