Au terme d’un match très intense, le HSV s’est imposé 1-0 (0-0). Pour le VfB, favori, c’est un nouveau coup d’arrêt avant d’affronter l’Atlético Madrid mardi en Ligue des champions.

De nombreuses occasions manquées, plusieurs tirs sur les montants et de belles performances des gardiens des deux côtés ont longtemps maintenu le score à 0-0. Mais à la 88e minute, Miro Muheim, qui avait déjà donné la victoire au HSV la semaine dernière lors du succès 3-2 sur le terrain du TSG Hoffenheim, a débloqué la situation. Le VfB, qui a commencé sa campagne en Ligue des champions par deux victoires, reste englué dans le bas du milieu de tableau après ce match nul.

Cet après-midi d’automne, dans une belle ambiance, avait débuté par un hommage au capitaine du HSV, Nicolai Remberg. Tous les joueurs de Hambourg portaient à l’échauffement un maillot à son nom et à son numéro. Le joueur de 26 ans a depuis été opéré avec succès du ligament croisé. Le match a démarré sur un bon rythme : Fabio Vieira, côté hambourgeois, a tiré de peu au-dessus après cinq minutes, tout comme Deniz Undav peu après.

Après avoir enfin inscrit son premier but de la saison lors de la victoire 3-0 contre le Slovan Bratislava en milieu de semaine, l’attaquant du VfB cherchait visiblement à enchaîner, sans y parvenir dans un premier temps. L’entraîneur du HSV, Polzin, avait choisi d’aborder ce « défi immense » face aux Souabes avec prudence sur le plan défensif. Mais l’outsider restait dangereux en contre : sur un corner, Vieira a failli ouvrir le score du genou (26e).

Undav est passé encore plus près du but à la 38e minute : le capitaine a placé le ballon sur le poteau de l’intérieur du pied, à douze mètres du but. Après une première période qui aurait largement pu s’achever sur un score de 1-1, les équipes sont rentrées aux vestiaires à 0-0. Le HSV en est ressorti avec beaucoup d’énergie. Trois minutes après la reprise, Yussuf Poulsen a trouvé l’extérieur du poteau de la tête.

Le match est alors devenu un véritable va-et-vient dans un Volkspark animé. Après qu’Ermedin Demirović a manqué l’occasion de donner l’avantage au VfB de la tête, Poulsen, sur le contre qui a suivi, a porté à 2-1 le nombre de tirs sur les montants en faveur du HSV.

Sa puissante frappe du droit s’est écrasée sur la barre transversale (53e). À l’autre bout du terrain, Daniel Heuer Fernandes a réalisé une parade exceptionnelle devant Undav (58e). En fin de match, le VfB a fait entrer des joueurs frais, mais ce sont les locaux qui ont marqué.