Comme l’a révélé lundi le directeur sportif Max Eberl, Saibari, recrue estivale, devrait être absent trois à quatre mois après sa rupture de la syndesmose. Selon Eberl, le club part également « du principe que Gnabry ne sera pas en mesure de jouer avant Noël ».
Les deux joueurs offensifs s’étaient blessés samedi lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund. Saibari avait été opéré dès dimanche, tandis que Gnabry avait subi une blessure musculaire à la cuisse gauche.
Où en est Jamal Musiala ?
Le retour de Jamal Musiala, victime fin septembre d’une déchirure de fibres musculaires avec la sélection nationale, se rapproche. « Nous espérons qu’il pourra reprendre l’entraînement collectif pendant la trêve internationale, puis revenir progressivement en disputant des bouts de match », a déclaré Eberl.
L’absence prolongée du joueur de 23 ans est également liée à sa préparation « qui ne s’est pas déroulée sans accroc » : Musiala s’était effondré à deux reprises en raison d’absences consécutives à un dysfonctionnement neurologique.
Le club ne veut en outre prendre aucun risque et souhaite que Musiala soit « à 100 % de ses capacités ». Luis Díaz, lui aussi blessé, devrait reprendre l’entraînement collectif après la trêve internationale.
Le Bayern Munich se déplace mardi sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Le samedi suivant, il se rendra chez le FSV Mayence 05 en Bundesliga.