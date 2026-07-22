Pour le joueur détenteur du record de sélections en équipe nationale, « la plus grande humiliation » a certes été l’absence de l’Italie de cette phase finale XXL, qui comptait pour la première fois 48 participants, « mais l’Allemagne arrive juste derrière, car elle n’a une fois de plus pas réussi à faire valoir sur le terrain toute la qualité dont disposent nos joueurs ».

La sélection de l’ancien sélectionneur national Julian Nagelsmann n’a convaincu ni face au Paraguay, ni face à la Côte d’Ivoire, ni face à l’Équateur. Ce n’est que lors de la victoire 7-1 contre Curaçao que l’Allemagne s’est montrée « meilleure ». « Mais ils se sont montrés très naïfs lors du premier match, car ils voulaient jouer le jeu. S’ils avaient érigé un rempart comme lors des deux rencontres suivantes, nous aurions déjà eu des problèmes à ce moment-là. Cela aurait peut-être été mieux si cela nous avait ouvert les yeux dès le début », a-t-il écrit.

Comme l’a également souligné l’ancien international Lukas Podolski, Matthäus estime que la « mentalité et l’attitude » ont été le principal problème de la Mannschaft. Le constat sans appel de l’homme de 65 ans est aussi lucide qu’inquiétant : « Je n’arrive toujours pas à comprendre que l’on rentre chez soi si tôt avec ces joueurs. La vérité, c’est que l’Allemagne a été moins bonne qu’en 2018, lors de son élimination dès le premier tour, et même qu’en 2022. Sur le plan du jeu, c’était la pire des trois dernières Coupes du monde. »

N’avons-nous rien appris du passé ? Cette situation « agace » et « irrite » Lothar Matthäus.

Lors de l’élimination en phase de groupes au Qatar sous la houlette de l’entraîneur Hansi Flick, l’équipe de la DFB s’était tout de même créé « de nombreuses occasions de but ». « Au final, nous étions à égalité de points et avons échoué face à l’Espagne de manière un peu malheureuse. Lors du match nul 1-1 contre l’Espagne, notre équipe était à la hauteur de son adversaire, elle aurait même pu gagner – et n’aurait alors pas été éliminée. » Onze joueurs de cette équipe de l’époque ont été sacrés champions du monde dimanche, presque exactement quatre ans plus tard. Le sélectionneur Luis de la Fuente avait repris les rênes de l’équipe après son élimination en huitièmes de finale contre le Maroc et en avait fait une puissance du football en un temps record. Matthäus a ajouté : « Dans notre effectif actuel pour la Coupe du monde, neuf joueurs étaient déjà présents en 2022. Des progrès ? Aucun ! Si le jeune sélectionneur Julian Nagelsmann a commis des erreurs, il n’était pas le seul responsable. »

Matthäus se dit surtout « agacé » et « irrité » par l’incapacité de la DFB à tirer les enseignements du passé. « Le fait est que nous avons gâché cette Coupe du monde. Tout comme nous l’avions déjà gâchée en 1994 aux États-Unis, alors que je jouais encore moi-même. Et ce sont en grande partie les mêmes erreurs et les mêmes problèmes », écrit-il. Un bref retour en arrière : à l’époque, l’Allemagne, alors championne du monde en titre, avait échoué en raison de graves conflits internes, d’un manque de discipline et d’un esprit de clan.

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Matthäus réclame donc un bilan « sans concession » et voit en Jürgen Klopp l’homme de la situation.

Il insiste : « Il faut désormais faire le point, sans concession, sur ce qui a mal tourné dans le football allemand au cours des trois ans et demi écoulés – au moins. » Matthäus est toutefois convaincu que le successeur de Nagelsmann, Jürgen Klopp, s’en chargera. Après un accord financier « généreux » entre Red Bull et la DFB, il ne manquerait plus que la signature, comme l’a expliqué l’homme de 59 ans en marge de la finale de la Coupe du monde.

Après l’élimination en Coupe du monde, Nagelsmann a été pointé du doigt par la presse et les experts. Outre la composition de son effectif, c’est surtout le manque de communication autour des cas de Deniz Undav et Manuel Neuer qui avait suscité des critiques avant le tournoi.

Allemagne : résultats en Coupe du monde 2026, 2022 et 2018