Encore buteur, Zlatan Ibrahimovic inscrit son 150e but en Serie A

Le but victorieux contre la Roma a permis à Ibrahimovic d'atteindre une barre symbolique, réservée aux très grands joueurs.

Sur sa carte d'identité, la barre symbolique des 40 années. Et pourtant, Zlatan Ibrahimovic ne cesse d'être décisif et de battre des records. Le but d'Ibrahimovic contre la Roma lors de la 11e journée du choc de Serie A était un coup franc que Rui Patricio n'a pas pu dégager. Le but contre la Roma, son troisième en 2021/2022, était le 150e de sa carrière en Serie A entre l'Inter, la Juventus et, bien sûr, le Milan AC. Il a fait 261 apparitions pour atteindre le prestigieux chiffre rond, que seuls six joueurs étrangers ont atteint.

Avant lui, en effet, Hernan Crespo et Istvan Nyers ont marqué au moins 150 buts, juste derrière à 153, Luis Vinicio à 155, et surtout Gabriel Omar Batistuta à 184, Kurt Hamrin à 190 et, bien sûr, le meilleur buteur étranger de Serie A, Gunnar Nordahl, inatteignable pour tous avec 225 réalisations. Zlatan Ibrahimovic, lui, a non seulement marqué 150 buts en Serie A, mais aussi 400 dans les ligues professionnelles, en Suède, en Hollande, en Italie, à Barcelone, en Angleterre et aux États-Unis. Ibrahimovic s'approche aussi des 1000 matchs officiels dans sa carrière.

40 ans et un avenir toujours en pointillés

Après avoir marqué le but de la victoire contre la Roma, Ibrahimovic a levé les mains en signe de défi au Stadio Olimpico, demandant à ce que le public le hue davantage : avant le match, le Suédois avait souligné qu'il se sentait "plus vivant" devant l'enthousiasme des adversaires, comme cela s'est produit tout au long de sa carrière, à l'exclusion de la première période de pandémie sans supporters. Âgé de quarante ans, Ibrahimovic a clairement indiqué aujourd'hui qu'il n'était pas certain de terminer sa carrière avec le Milan AC : son avenir sera discuté pendant longtemps, jusqu'à ce qu'une confirmation soit officialisée, comme ce fut le cas avec son renouvellement avec les Rossoneri jusqu'en 2022.

Ibrahimovic a marqué 70 buts pour le Milan, dont près de la moitié en Serie A : 57 avec l'Inter, et 23 lors de ses premières années avec la Juventus. En ce qui concerne les 400 en championnats, 113 ont eu lieu en Ligue 1, 53 en MLS, 16 en Liga, 35 en Eredivisie, 17 en Premier League et 16 au début de sa carrière en Suède. Impressionnant de talent et de longévité. Le géant suédois est décidément un personnage à part.