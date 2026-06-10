En vue de commémorer une fête religieuse durant la Coupe du monde, l’Iran et l’Irak ont officiellement déposé une demande auprès de la FIFA

La Fédération iranienne a adressé une demande officielle à la Fédération internationale de football (FIFA) afin d'autoriser ses joueurs à porter des brassards noirs lors du match contre l'Égypte, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Selon l’agence iranienne Tasnim, cette initiative conjointe de la Fédération et des joueurs vise à commémorer le jour de l’Achoura et le martyre de l’imam Hussein.

Les deux sélections s’affronteront le 27 juin, lors de la 3ᵉ journée du groupe 7, qui comprend également la Belgique et la Nouvelle-Zélande.

Selon l’agence, la délégation iranienne espère que la FIFA accordera cette autorisation par égard pour cette commémoration religieuse.

Selon la même source, la Fédération irakienne a formulé une demande identique pour arborer ces mêmes brassards lors de son match face au Sénégal, programmé le même jour.

L’équipe d’Irak, qui figure dans le groupe 9 avec la France, le Sénégal et la Norvège, espère ainsi marquer le même respect à cette mémoire.