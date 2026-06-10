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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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En vue de commémorer une fête religieuse durant la Coupe du monde, l’Iran et l’Irak ont officiellement déposé une demande auprès de la FIFA

Egypte vs Iran
Egypte
Iran
Coupe du monde
Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Égypte
Iran
É.-U.
Sénégal
Irak
Canada

L'Union internationale approuve-t-elle ?

La Fédération iranienne a adressé une demande officielle à la Fédération internationale de football (FIFA) afin d'autoriser ses joueurs à porter des brassards noirs lors du match contre l'Égypte, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Selon l’agence iranienne Tasnim, cette initiative conjointe de la Fédération et des joueurs vise à commémorer le jour de l’Achoura et le martyre de l’imam Hussein.

Les deux sélections s’affronteront le 27 juin, lors de la 3ᵉ journée du groupe 7, qui comprend également la Belgique et la Nouvelle-Zélande.

Selon l’agence, la délégation iranienne espère que la FIFA accordera cette autorisation par égard pour cette commémoration religieuse.

Selon la même source, la Fédération irakienne a formulé une demande identique pour arborer ces mêmes brassards lors de son match face au Sénégal, programmé le même jour.

Coupe du monde
Sénégal crest
Sénégal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ
Coupe du monde
Egypte crest
Egypte
EGY
Iran crest
Iran
IRN

L’équipe d’Irak, qui figure dans le groupe 9 avec la France, le Sénégal et la Norvège, espère ainsi marquer le même respect à cette mémoire.

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