Zoubir Bey, légende du football tunisien, a déclenché une polémique en affirmant que l’équipe d’Irak était actuellement supérieure à son homologue norvégienne, malgré la présence dans les rangs scandinaves de plusieurs stars internationales, à l’image de l’attaquant de Manchester City Erling Haaland.

Les deux sélections s’affronteront mercredi prochain, tôt dans la matinée, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le groupe 9 qui comprend également la France et le Sénégal.

Zubair Bey a confié à la chaîne « Abu Dhabi Sports » : « L’équipe d’Irak nous a fait forte impression lors de son match contre l’Espagne, favorite pour le titre mondial. »

Il a ajouté : « Certes, il s’agissait d’un match amical avec beaucoup de rotations, mais l’Irak a fait preuve de combativité. Ses principaux atouts résident dans son esprit de corps, son organisation et sa défense, sans oublier la qualité de ses nouveaux joueurs. »

Il a conclu : « Au vu des performances actuelles, l’Irak est supérieur à la Norvège. Certes, cette dernière alignera Haaland, mais ce que j’ai vu face au Maroc me convainc que les Irakiens peuvent l’emporter. »

Les Marocains avaient en effet conclu leur dernière sortie amicale sur un score de 1-1 face aux Scandinaves, dimanche passé, dans le cadre de leur préparation mondialiste.

Il a toutefois prévenu : « La tâche se compliquera ensuite ; l’Irak devra viser au moins un point face au Sénégal et à la France pour atteindre le seuil des quatre unités nécessaire à une qualification parmi les meilleurs troisièmes. »

Il a conclu : « Je constate une nette progression chez l’équipe d’Irak, qui se distingue par son esprit combatif et son esprit d’équipe, et qui dispose d’un entraîneur expérimenté. Les résultats qu’elle a obtenus ces derniers temps dépassent ses capacités. »