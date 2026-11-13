Le Maroc a terminé la première mi-temps de son match face à son hôte le Niger en menant 3-1, lors de la rencontre disputée ce vendredi soir au stade Mohammed V de Casablanca, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, après que les premières minutes ont été marquées par un but précoce de Yassir Zabiri, tandis qu'Achraf Hakimi a brillé en inscrivant un doublé.

Zabiri a ouvert le score pour le Maroc à la 4e minute, concrétisant le fort début offensif des locaux et offrant à la sélection marocaine un avantage précoce, à la suite d'une passe décisive de son coéquipier Brahim Díaz, avant qu'Achraf Hakimi n'ajoute le deuxième but à la 27e minute, d'une frappe puissante en dehors de la surface de réparation, accentuant l'avance de l'équipe de l'entraîneur Mohamed Ouahbi.

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Mais le Niger ne s'est pas avoué vaincu, et Mohamed Abdoul Rahman a réussi à réduire l'écart pour la sélection de son pays à la 41e minute, rendant les dernières minutes de la première période encore plus palpitantes.

Le temps additionnel a offert une occasion importante au Niger pour égaliser, après que Youssouf Ali Oumar a manqué un penalty à la 45e minute, avant que Hakimi ne punisse les visiteurs en inscrivant le troisième but du Maroc, à la troisième minute du temps additionnel, d'une frappe de loin sur coup franc, permettant aux locaux de terminer la première moitié du match en menant trois buts à un.

Zabiri, un talent qui a écrit l'histoire

Le but de Zabiri revêt une importance particulière, au vu du statut que l'attaquant occupe désormais dans le football marocain, après être devenu l'un des visages montants les plus en vue de sa génération, grâce à sa prestation remarquable lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans, disputée au Chili en 2025.

Zabiri a été l'un des principaux artisans de l'exploit historique réalisé par la sélection marocaine des jeunes, sacrée championne pour la première fois de son histoire, après avoir inscrit cinq buts durant le tournoi, dont un doublé en finale face à l'Argentine, qui s'est soldée par une victoire du Maroc deux buts à zéro.

L'attaquant marocain a partagé la première place des buteurs du tournoi et a reçu le Ballon d'argent en tant que deuxième meilleur joueur de la compétition, selon la Fédération internationale de football, après avoir joué un rôle central dans le sacre de son pays au titre mondial.

Zabiri a gravi les échelons à l'académie Mohammed VI de football, avant de débuter sa carrière professionnelle avec l'Union de Touarga, puis de rejoindre le club portugais de Famalicão, et de là le club français de Rennes en février 2026.

Il a ensuite été transféré au club espagnol du Racing Santander sous forme de prêt, où il a continué d'afficher un rendement offensif remarquable, en ce début d'expérience en championnat espagnol.

Le Maroc en quête d'un parcours parfait

La sélection marocaine a abordé le match du jour avec pour objectif de décrocher sa troisième victoire consécutive dans les éliminatoires, après avoir battu le Gabon et le Lesotho sur le score de 2-0 lors des deux premières journées, portant son total à 6 points et se plaçant en tête du groupe 1 avant d'affronter le Niger.

Quant au Niger, il a entamé son parcours par une victoire sur le Lesotho deux buts à un, avant de s'incliner face au Gabon deux buts à zéro, abordant la rencontre face au Maroc avec 3 points à son compteur.