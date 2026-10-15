Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1062463212.jpgNaushad
Traduit par

En vidéo : Yasser Al-Qahtani : « la VAR aurait envoyé trois joueurs irakiens en prison lors de la finale de la Coupe d'Asie 2007 »

Arabie saoudite
Irak
Asian Cup
Arabie saoudite
Irak

La légende du football saoudien évoque la finale historique

Yasser Al-Qahtani, star du football saoudien, a estimé que l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, aurait changé le cours de la finale de la Coupe d'Asie des nations 2007 si elle avait existé à cette époque.

La sélection saoudienne avait perdu la finale de la Coupe d'Asie des nations 2007 face à son homologue irakienne sur le score de un but à zéro, lors de la rencontre qui les avait opposées au stade Gelora Bung Karno, dans la capitale indonésienne Jakarta.

Al-Qahtani est revenu sur cette finale dans l'émission « Fi Al-Marma » sur la chaîne « Al-Arabiya », estimant que la rencontre avait été extrêmement violente de la part de la sélection irakienne.

Le journaliste saoudien Btal Al-Qaws a lancé à Al-Qahtani : « Si l'assistance vidéo avait existé lors de la finale de la Coupe d'Asie 2007, trois joueurs auraient été expulsés à cause de toi. » La légende du football saoudien a répondu sur le ton de la plaisanterie : « Non, ils auraient été emprisonnés, et avec leurs aveux. »

Le journaliste saoudien a répliqué : « Disons qu'il y a une différence entre un jeu viril et un jeu violent, et cette finale a été violente. » Ce à quoi Al-Qahtani a répondu : « Chaque équipe a le droit de jouer à sa manière, mais c'est précisément pour ces raisons qu'il y a un arbitre. »

Rappelons que Yasser Al-Qahtani a reçu le prix du meilleur joueur du continent asiatique en 2007, bien que l'Irakien Younis Mahmoud ait obtenu le trophée du meilleur joueur de la compétition, ce qui a alimenté une polémique depuis lors.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google