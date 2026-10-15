Yasser Al-Qahtani, star du football saoudien, a estimé que l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, aurait changé le cours de la finale de la Coupe d'Asie des nations 2007 si elle avait existé à cette époque.

La sélection saoudienne avait perdu la finale de la Coupe d'Asie des nations 2007 face à son homologue irakienne sur le score de un but à zéro, lors de la rencontre qui les avait opposées au stade Gelora Bung Karno, dans la capitale indonésienne Jakarta.

Al-Qahtani est revenu sur cette finale dans l'émission « Fi Al-Marma » sur la chaîne « Al-Arabiya », estimant que la rencontre avait été extrêmement violente de la part de la sélection irakienne.

Le journaliste saoudien Btal Al-Qaws a lancé à Al-Qahtani : « Si l'assistance vidéo avait existé lors de la finale de la Coupe d'Asie 2007, trois joueurs auraient été expulsés à cause de toi. » La légende du football saoudien a répondu sur le ton de la plaisanterie : « Non, ils auraient été emprisonnés, et avec leurs aveux. »

Le journaliste saoudien a répliqué : « Disons qu'il y a une différence entre un jeu viril et un jeu violent, et cette finale a été violente. » Ce à quoi Al-Qahtani a répondu : « Chaque équipe a le droit de jouer à sa manière, mais c'est précisément pour ces raisons qu'il y a un arbitre. »

Rappelons que Yasser Al-Qahtani a reçu le prix du meilleur joueur du continent asiatique en 2007, bien que l'Irakien Younis Mahmoud ait obtenu le trophée du meilleur joueur de la compétition, ce qui a alimenté une polémique depuis lors.