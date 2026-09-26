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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : Yamal punit l'Angleterre après une bourde monumentale d'un joueur de City

Angleterre vs Espagne
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A
L. Yamal
M. Guehi
FC Barcelone
Manchester City
Angleterre
Espagne

Yamal a arraché le ballon au défenseur de l'Angleterre

La sélection espagnole a ouvert le score de bonne heure face à l'Angleterre, lors de la rencontre qui les oppose ce samedi soir au stade de Wembley, dans la capitale britannique Londres, dans le cadre de la première journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations européenne.

Le but de l'avantage espagnol est venu de la star du Barça, Lamine Yamal, à la deuxième minute de jeu, après avoir profité d'une erreur dans la conservation du ballon du défenseur de Manchester City, Marc Guehi, pour le lui subtiliser et filer vers la surface de réparation, avant de tromper le gardien James Trafford.

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La sélection espagnole aborde ce match en tant que championne du monde 2026, après avoir dominé l'Argentine sur un but à zéro en finale, en plus d'être championne d'Europe 2024 aux dépens de l'Angleterre (2-1). La « Roja » dispute par ailleurs cette confrontation après une série de 38 matches consécutifs sans défaite.

Quant à l'Angleterre, elle occupe la troisième place du Mondial 2026, après avoir dominé sa voisine française lors d'un match palpitant (6-4).

Le groupe 3 de la Ligue A comprend également les sélections de la Croatie et de la Tchéquie, qui s'affrontent au même moment.




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