L'Anglais Ollie Watkins, la nouvelle recrue offensive d'Al-Hilal, a fait l'éloge de la Roshn Saudi League après ses grands débuts dans la compétition, estimant qu'elle était du niveau de la Premier League anglaise.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 3-0, lors du match en retard de la troisième journée de la Roshn League, disputé entre les deux équipes mardi au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad.

Watkins a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » après la rencontre : « Je suis heureux d'être ici, ce fut un début formidable, et j'ai hâte de disputer davantage de matches ici, sur notre terrain. »

Il a ajouté : « Le début a été très bon, le niveau que j'ai vu ici aujourd'hui était franchement de la qualité de la Premier League anglaise, le match a été très intense sur le plan physique et exigeant, et la qualité était extrêmement élevée. »

Il a conclu : « Le début a été impressionnant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ainsi. Lorsque je suis descendu sur la pelouse pour la première fois afin de l'inspecter avant le match, l'ambiance était formidable, les supporters scandaient mon nom, c'est un début impressionnant. »

Le match a vu la participation de l'attaquant anglais pour la première fois avec Al-Hilal, après son transfert en provenance d'Aston Villa, en tant que remplaçant lors de la seconde mi-temps, avant qu'il n'inscrive son premier but, le troisième de l'équipe de la capitale.