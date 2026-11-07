Le journaliste saoudien Walid Al-Farraj a provoqué une vive polémique, après avoir estimé que le championnat saoudien Roshan se compose de 4 équipes, les autres clubs ayant pour seule mission de compléter l'effectif.

Lors de la présentation de l'émission « Rotana Sport avec Walid » sur la chaîne « Rotana Khalijia », Ahmed a interrogé le journaliste saoudien sur la raison pour laquelle on ne parle pas des autres clubs du championnat Roshan, en dehors du grand quatuor.

Al-Farraj a répondu : « Les tribunes sont vides, il n'y a que ce quatuor. Je respecte et j'estime tous les clubs, mais pensez-vous que les dix-huit clubs qui participent au championnat ont le même impact ? »

Il a ajouté : « Le pays ne compte que 4 clubs qui représentent le noyau dur du suivi, de l'affluence, du marketing et de l'argent, et les autres ne font que compléter le championnat. On ne prouve pas sa présence en haussant le ton, mais en étant présent à l'intérieur du stade. »

Le journaliste saoudien a passé en revue la liste des plus grandes affluences durant la saison en cours du championnat Roshan jusqu'à présent, où Al-Hilal arrive en tête avec 107 688 spectateurs, suivi d'Al-Ittihad avec 103 215 spectateurs.

Al-Nassr est arrivé en troisième position avec 101 054 spectateurs, puis Al-Qadsiah avec une affluence de 62 530 spectateurs, suivi d'Al-Fateh avec 38 819 spectateurs, tandis qu'Al-Ahli est arrivé sixième avec 38 779 spectateurs.