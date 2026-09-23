Le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a critiqué Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr et de la sélection saoudienne, après sa prestation terne lors du premier match de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », estimant qu'il souffre d'une lenteur dans la prise de décision.

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue koweïtienne sur le score de 1-0, mercredi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe Arabique.

La rencontre a été marquée par une prestation terne d'Abdullah Al-Hamdan, qui a échoué à convertir de nombreuses occasions, ce qui lui a valu d'être sifflé par les supporters de l'Arabie saoudite lors de sa sortie du terrain.

Al-Faraj a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Rotana Sport avec Walid » sur la chaîne « Rotana Khalijia », en commentant le niveau de l'attaquant d'Al-Nassr : « Je ne veux critiquer personne, mais ce que propose le capitaine Abdullah Al-Hamdan n'est pas acceptable. »

Il a expliqué : « Il y a certains joueurs qui ont besoin de deux secondes pour prendre une décision, et c'est un type d'attaquant qui ne convient pas. »

Il a ajouté, s'adressant à Abdullah Al-Hamdan : « Tu dois te concentrer davantage, travailler davantage et être plus vif. Regarde les joueurs autour de toi, comme (Mohammed) Abou Al-Chamat et Moutaib (Al-Harbi), la sélection est bonne autour de toi. »

Il a conclu : « L'instant te retarde toujours, et tu souffres d'un temps de latence de deux secondes. Si cela disparaît, les choses seront différentes pour toi, et tu apporteras beaucoup de choses avec la sélection saoudienne. »