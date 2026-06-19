L’entraîneur marocain Mohamed Wahbi a affirmé que les Lions de l’Atlas étaient prêts à répondre à l’imposant défi physique que leur opposera l’Écosse vendredi à Foxborough (Massachusetts).

Il a appelé les joueurs marocains évoluant en Premier League à élever leur niveau de jeu pour aider les Lions de l’Atlas à contenir la puissance physique des Écossais. Lors du premier match, les coéquipiers de Hakim Ziyech avaient réalisé une performance remarquable, concluant sur un score de 1-1 face au Brésil.

Ce point a propulsé les Lions de l’Atlas à la 6e place du classement provisoire de la FIFA, un record historique. Toutefois, Wahbi refuse de s’emballer et presse son groupe de se préparer à un deuxième acte ardu face à l’Écosse.

En conférence de presse, il a prévenu : « Les Écossais nous imposeront un défi physique sur les seconds ballons et dans le jeu aérien. Le Brésil était aussi très puissant, mais nous devons rester compacts le plus longtemps possible pour garder un maximum de joueurs autour du ballon… Nous avons un plan. »

« Nous devons maîtriser le match et garder notre sang-froid pour qu’il ne se transforme pas en une série d’attaques rapides et franches des deux côtés ; inutile de se mettre trop de pression. C’est du football : nous avons des joueurs qui évoluent en Premier League anglaise et qui brillent dans ce registre, mais nous excellons aussi dans d’autres domaines. »

« Je ne vous dévoilerai pas notre plan de jeu, mais nous sommes prêts », a-t-il conclu.

Six des joueurs ayant affronté le Brésil évoluent en Premier League : Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui et Chamseddine Talbi.

Ils auraient été encore plus nombreux si Naïf Akrad n’avait pas été écarté du tournoi sur blessure, même si le Maroc s’est bien débrouillé lors de son match d’ouverture malgré l’absence de son défenseur central titulaire et de l’ailier gauche Abdel Samad El Zalzouli.

Wahbi estime que cette expérience acquise en Premier League sera précieuse pour défier une Écosse vraisemblablement plus combative et plus physique que le Brésil, lequel a cédé la bataille du milieu de terrain aux Lions de l’Atlas lors du match d’ouverture du groupe C.

Wahbi a ajouté : « Nous peaufinons encore beaucoup de détails, nous fixons des principes clairs tout en laissant aux joueurs une marge de manœuvre pour exprimer leur créativité. J’aurais aimé mettre certaines choses en place avant la Coupe du monde, mais nous devons les réaliser pendant ou après la compétition. »

« Nous avons plusieurs options pour le onze de départ et des solutions sur chaque poste, mais nous gardons notre calme. Même après les forfaits de Naïf et de Zalzouli, le Maroc n’a pas cédé à la panique », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Il faut tourner la page du Brésil. L’Écosse nous devance toujours dans le groupe : elle compte trois points, contre un seul pour nous. Nous devons mieux jouer, et la simple lecture du classement nous maintiendra les pieds sur terre. »