« Les supporters de Manchester United ont soif ». Cette phrase résume la scène au Théâtre des rêves, où Manchester United, longtemps absent de sa gloire européenne, est revenu pour s'exprimer avec force.

Manchester United a écrasé son hôte azerbaïdjanais du Sabah sur le score de trois buts à zéro à l'issue de la première mi-temps, dans le cadre des compétitions de la Ligue des champions.

Manchester United a abordé la rencontre avec un pressing offensif dès le début, sans laisser la moindre occasion aux visiteurs de reprendre leur souffle.

Le premier but est survenu à la 26e minute, à la suite d'une combinaison technique sur le flanc gauche. Le latéral Patrick Dorgu a percé et a délivré un centre au sol soigné, repris par le Brésilien Matheus Cunha, porteur du maillot numéro 10, d'une frappe directe qui a trouvé le fond des filets, signant l'avantage de Manchester United.

À la 42e minute, ce fut au tour du capitaine Bruno Fernandes de signer le deuxième but d'une manière particulière.

En effet, après une contre-attaque rapide, le Belge Youri Tielemans, milieu de terrain du Sabah, a surpris tout le monde avec une mauvaise passe au milieu du terrain, que Bruno Fernandes a transformée en occasion en or : il a récupéré le ballon et l'a expédié avec assurance au fond des filets, inscrivant le deuxième but de Manchester United.

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À la 44e minute est arrivé le plus beau moment : une attaque rapide qui est parvenue jusqu'au Slovène Benjamin Šeško, qui s'est retrouvé seul face au gardien et l'a dribblé avec brio avant de placer tranquillement le ballon dans le but vide, malgré la tentative d'un défenseur du Sabah de l'écarter sur la ligne de but. Le score est ainsi devenu 3-0 en faveur de Manchester United à la fin de la première mi-temps.