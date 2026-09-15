Le Real Madrid a évité le piège de son hôte, Elche, dans le temps additionnel, suscitant l'inquiétude de ses supporters avant le derby très attendu contre l'Atlético Madrid, dimanche prochain.

Le Real Madrid était en route vers une victoire facile, mais il s'est compliqué la tâche et a arraché les 3 points au forceps, sur le score de 3-2, ce mardi soir au stade « Manuel Martínez Valero », lors de la sixième journée du championnat d'Espagne.

Le Real Madrid grimpe à la deuxième place, après avoir porté son total à 15 points, à la différence de buts derrière le leader, le Barça, sachant que le Barça peut creuser l'écart s'il l'emporte face au Racing Santander demain mercredi.

Il s'agit de la cinquième victoire du Real Madrid cette saison, pour une seule défaite concédée lors de la quatrième journée face au Real Betis, à l'extérieur.

En revanche, le total d'Elche reste figé à seulement deux points, à la dernière place.

La souffrance se poursuit à l'extérieur

Le Real Madrid a poursuivi ses difficultés dans ses matchs de championnat d'Espagne à l'extérieur, malgré la victoire.

En effet, lors de ses 9 derniers matchs à l'extérieur en Liga, avant la rencontre face à Elche, le Real Madrid a trébuché à 5 reprises, avec 4 défaites, la plus récente contre le Real Betis, et un match nul, tandis que l'équipe a échappé de justesse à une cinquième défaite aujourd'hui.

Fait notable, le Real Madrid ira affronter son voisin de la capitale au stade « Metropolitano », lors d'un nouveau test loin du « Santiago Bernabéu », ce qui accentue l'inquiétude, en plus de la baisse de niveau lors de la seconde période du match d'aujourd'hui.

Le pari de Mourinho

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a effectué plusieurs changements dans sa composition par rapport au dernier match, le plus marquant étant la mise à l'écart de Jude Bellingham et le recours à Arda Güler, ainsi que l'alignement d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain après une longue absence, aux dépens de Bernardo Silva, sans oublier la mise au repos de Denzel Dumfries, qui a l'habitude d'évoluer au poste d'arrière droit.

Ce n'est pas tout : Mourinho a décidé de laisser au repos le reste de ses joueurs après avoir pris l'avantage en seconde période, en faisant sortir Vinícius Júnior et Arda Güler, en vue du derby.

Mais il s'est retrouvé à égalité, avec deux buts encaissés, dans les dernières minutes du match, avant d'être sauvé par le remplaçant Carlos Espí.

L'entraîneur portugais a peut-être préféré ménager plusieurs de ses joueurs avant l'important match contre l'Atlético Madrid.

Doublé madrilène

Le Real Madrid a entamé la rencontre avec un fort pressing offensif sur les locaux, comme prévu, et il a été proche d'ouvrir le score très tôt à plus d'une reprise, sans la maladresse de ses joueurs devant le but.

Le Real Madrid a attendu la 26e minute pour inscrire son premier but, signé par le gardien d'Elche, Matías Dituro, contre son camp, à la suite d'une superbe frappe du Turc Arda Güler sur coup franc direct, qui a heurté le poteau droit avant d'effleurer le gardien et de finir au fond des filets.

Sept minutes plus tard, Kylian Mbappé a renforcé l'avantage de l'équipe madrilène d'un deuxième but, à la suite d'un centre au ras du sol joué par la recrue Yan Diomandé, pour la première contribution décisive de la star ivoirienne.

Le Real Madrid a poursuivi son pressing et, à 4 minutes de la fin de la première période, Mbappé a fait trembler les filets une seconde fois, mais l'arbitre Gil Manzano a refusé de valider le but pour un hors-jeu de la star française au moment où Fede Valverde lui adressait une passe en profondeur qui avait transpercé la défense d'Elche.

Elche revient

Le niveau du Real Madrid a nettement baissé en seconde période, et Mourinho a effectué des changements qui semblaient viser à ménager le reste de ses joueurs, jusqu'à ce qu'il soit sanctionné par un but des locaux réduisant l'écart.

À la 71e minute, Abiel Osorio s'est élevé pour dévier facilement dans le but de Thibaut Courtois un centre joué par son coéquipier Lucas Cepeda, sans être gêné par personne, à la faveur d'une inattention de la défense du Real Madrid.

Elche a égalisé à la 82e minute grâce à un but signé Fernando Niño, qui n'a eu aucune difficulté à loger le ballon dans la lucarne opposée, hors de portée de Thibaut Courtois.

Espí, le sauveur

Alors que tout le monde se préparait à conclure le match sur un nul, le remplaçant Carlos Espí a surgi pour inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel de la seconde période, à la suite d'une passe au ras du sol parfaitement ajustée de Mbappé.

Ce n'était pas la première fois que la recrue jouait les sauveurs, lui qui avait déjà offert au Real Madrid une victoire dans les derniers instants de la même manière face à l'Espanyol, lors de la journée d'ouverture.

Ce jour-là, le jeune attaquant espagnol était entré dans les dix dernières minutes, alors que le score indiquait 1-1, et avait marqué le but décisif.