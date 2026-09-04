Le club de Zamalek a signé une victoire inquiétante sur le score de 2-1 face à l'AS Port de Djibouti, ce vendredi, lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, au stade du Caire.

Le premier but de Zamalek est intervenu à la 6e minute grâce à une incursion dans la surface de réparation par le côté gauche, sur un superbe effort individuel de Shiko Banza, qui a adressé un centre que le gardien a tenté de repousser. Le ballon est toutefois revenu sur Mohamed Chehata, qui n'a eu aucune difficulté à le loger dans le but vide.



Shiko Banza a ajouté le deuxième but de Zamalek à la 36e minute, sur un corner venu du côté droit tiré par Ahmed Abdel Rahim, que la star angolaise a repris d'une tête qui a fini à gauche du but.

Quant à l'unique but de l'AS Port, il a été inscrit par Mehdi Hussein Mahbi après une grave erreur de passe d'Ahmed Khedri, dont a profité Mehdi Hussein, qui a intercepté le ballon avant de le glisser dans le but de Mohamed Sobhi.

Il est à noter que le match retour entre les deux équipes se jouera le 12 septembre courant, également en Égypte.



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