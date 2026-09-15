Le Real Madrid a évité le piège tendu par son hôte, Elche, dans le temps additionnel, suscitant l'inquiétude de ses supporters avant le derby très attendu contre l'Atlético de Madrid dimanche prochain.

Le Real Madrid était en passe de décrocher une victoire facile, mais il s'est compliqué la tâche et a arraché les trois points dans la douleur, sur le score de 3-2, ce mardi soir sur la pelouse du stade « Manuel Martínez Valero », dans le cadre de la sixième journée de la Liga.

Le Real Madrid grimpe à la deuxième place, après avoir porté son total à 15 points, à la différence de buts derrière le leader, le Barça, sachant que ce dernier peut creuser l'écart s'il l'emporte face au Racing Santander demain mercredi.

Il s'agit de la cinquième victoire du Real Madrid cette saison, contre une seule défaite concédée lors de la quatrième journée face au Real Betis à l'extérieur.

De son côté, Elche stagne avec seulement deux points, à la dernière place.

Les difficultés se poursuivent à l'extérieur

Le Real Madrid a continué de souffrir dans ses matches de Liga à l'extérieur, malgré la victoire.

Lors de ses 9 derniers matches disputés à l'extérieur en Liga, avant la rencontre face à Elche, le Real Madrid a trébuché à 5 reprises, avec 4 défaites, dont la plus récente contre le Real Betis, et un match nul, tandis que l'équipe a échappé de justesse à une cinquième défaite aujourd'hui.

Chose surprenante, le Real Madrid affrontera son voisin de la capitale au stade « Wanda Metropolitano » lors d'un nouveau test loin de « Santiago Bernabéu », ce qui accroît l'inquiétude, en plus de la baisse de régime affichée en seconde période du match d'aujourd'hui.

Le pari de Mourinho

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a apporté plusieurs changements à son onze de départ par rapport au dernier match, dont le plus notable a été la mise à l'écart de Jude Bellingham et le choix d'Arda Güler, ainsi que la titularisation d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain après une longue absence, au détriment de Bernardo Silva, sans oublier le repos accordé à Denzel Dumfries, qui a l'habitude d'évoluer au poste d'arrière droit.

Ce n'est pas tout : Mourinho a également décidé de faire souffler le reste de ses joueurs après avoir pris l'avantage en seconde période, en faisant sortir Vinícius Júnior et Arda Güler en vue du derby.

Mais il s'est retrouvé à égalité, deux buts partout, dans les dernières minutes du match, avant d'être sauvé par le remplaçant Carlos Esbi.

Le technicien portugais a sans doute préféré ménager plusieurs de ses joueurs avant l'important match face à l'Atlético de Madrid.

Un doublé madrilène

Le Real Madrid a entamé la rencontre par un fort pressing offensif sur les locaux, comme attendu, et il a été proche d'inscrire un but précoce à plus d'une reprise, n'était la maladresse de ses joueurs devant le but.

Le Real Madrid a attendu la 26e minute pour marquer son premier but, signé par le gardien d'Elche Matías Dituro contre son camp, après une superbe frappe du Turc Arda Güler sur coup franc direct, qui a heurté le poteau droit avant d'effleurer le gardien et de finir au fond des filets.

Sept minutes plus tard, Kylian Mbappé a conforté l'avance de l'équipe merengue d'un deuxième but après un centre au ras du sol joué par la nouvelle recrue Yan Diomandé, pour la première contribution offensive de la star ivoirienne.

Le Real Madrid a maintenu sa pression et, à 4 minutes de la fin de la première période, Mbappé a de nouveau fait trembler les filets, mais l'arbitre Gil Manzano a refusé de valider le but pour un hors-jeu de l'attaquant français au moment où Fede Valverde adressait une passe en profondeur qui a transpercé la défense d'Elche.

Elche revient

Le rendement du Real Madrid a nettement baissé en seconde période, et Mourinho a procédé à des changements qui semblaient viser à faire souffler le reste de ses joueurs, jusqu'à ce qu'il soit puni par un but des locaux réduisant l'écart.

À la 71e minute, Abiel Osorio s'est élevé pour reprendre facilement un centre joué par son coéquipier Lucas Cepeda dans le but de Thibaut Courtois, sans être gêné par quiconque, à la faveur d'un moment d'inattention de la défense du Real Madrid.

Elche a égalisé à la 82e minute grâce à un but de Fernando Niño, qui n'a eu aucune difficulté à loger le ballon dans le petit filet opposé, hors de portée de Thibaut Courtois.

Esbi, le sauveur

Alors que tout le monde se préparait à conclure la rencontre sur un match nul, le remplaçant Carlos Esbi a surgi pour inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel de la seconde période, après une passe au sol parfaitement dosée de Mbappé.

Ce n'était pas la première fois que la nouvelle recrue jouait les sauveurs, puisqu'il avait déjà offert au Real Madrid une victoire arrachée dans les derniers instants de la même manière face à l'Espanyol lors de la journée inaugurale.

Le jeune attaquant espagnol était alors entré dans les dix dernières minutes, alors que le score était de 1-1, pour inscrire le but décisif.