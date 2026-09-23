L'Arabie saoudite s'est imposée face au Koweït (1-0) ce mercredi soir, au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre de la première journée du groupe 1 de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

Ce match marquait l'entrée en lice des deux sélections dans le tournoi, après la première rencontre qui a opposé l'Irak à Oman et qui s'est terminée sur un match nul (1-1) plus tôt dans la journée.

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L'Arabie saoudite a entamé la rencontre avec un net avantage offensif. Abdullah Al-Hamdan a manqué une occasion précoce à la 3e minute, avant que le gardien koweïtien, Saud Al-Houchan, ne détourne une tentative dangereuse de Hassan Kadesh à la 11e minute, tandis que le Koweït répliquait par l'intermédiaire d'Eid Al-Rachidi à la 16e minute.

Un but refusé

La première période a été marquée par l'annulation d'un but saoudien, après une percée du milieu de terrain Mohammed Kanno sur le côté droit, avant que le ballon ne parvienne à son coéquipier Mohammed Abu Al-Chamat, qui a expédié le cuir avec puissance dans les filets koweïtiens. Toutefois, un appui du pied de Kanno sur le pied du joueur koweïtien Moadh Al-Zafiri a entraîné l'annulation du but à la 37e minute.

En seconde période, l'Arabie saoudite a poursuivi son pressing sur les défenses koweïtiennes, sans parvenir à transformer sa domination en buts, jusqu'à ce que le ballon parvienne à Houmam Al-Hammami sur le côté gauche. Ce dernier a envoyé un centre que le défenseur koweïtien Youssef Al-Haqan a tenté de dégager de la tête, mais qu'il a au contraire dévié dans les filets de sa propre équipe, à la 73e minute.

Quelques minutes plus tard, le gardien de l'Arabie saoudite, Nawaf Al-Aqidi, a été victime d'une grave blessure qui l'a contraint à quitter le terrain, remplacé par son coéquipier Mohammed Al-Owais, à la 83e minute.

L'Arabie saoudite a maintenu sa tendance offensive dans les dernières minutes de la rencontre, sans rien voir de nouveau, face à un gardien koweïtien qui s'est battu vaillamment devant les attaques, si bien que la confrontation s'est achevée sur une victoire saoudienne (1-0).

La « Gulf Cup 27 » se déroule dans la ville de Djeddah, du 23 septembre en cours au 6 octobre prochain, avec la participation de 8 sélections réparties en deux groupes.

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