L'Arabie saoudite a battu le Koweït (1-0) ce mercredi soir, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la première journée du groupe 1 de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 ».

Cette rencontre marquait le début du parcours des deux sélections dans le tournoi, après le premier match qui a opposé l'Irak à Oman et s'est soldé par un match nul (1-1) plus tôt dans la journée.

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L'Arabie saoudite a entamé la partie avec un avantage offensif, et Abdullah Al-Hamdan a gâché une occasion précoce à la 3e minute, avant que le gardien koweïtien, Saoud Al-Houchan, ne repousse une tentative dangereuse de Hassan Kadesh à la 11e minute, tandis que le Koweït répliquait par l'intermédiaire d'Eid Al-Rachidi à la 16e minute.

Un but annulé

La première période a vu un but de l'Arabie saoudite être annulé, après une percée du milieu de terrain Mohammed Kanno sur le côté droit, avant que le ballon ne parvienne à son coéquipier Mohammed Abou Al-Chamat, qui a frappé avec puissance dans les filets koweïtiens ; mais un appui du pied de Kanno sur le pied du joueur koweïtien, Moaz Al-Dhafiri, a entraîné l'annulation du but à la 37e minute.

En seconde période, l'Arabie saoudite a maintenu sa pression sur la défense du Koweït, mais n'a pas réussi à traduire sa domination en buts, jusqu'à ce que le ballon parvienne à Humam Al-Humami sur le côté gauche, qui a adressé un centre que le défenseur koweïtien, Youssef Al-Haqan, a tenté de dégager de la tête, mais qu'il a au contraire dévié dans les filets de sa propre équipe, à la 73e minute.

Quelques minutes plus tard, le gardien de but de l'Arabie saoudite, Nawaf Al-Aqidi, a été victime d'une grave blessure qui l'a contraint à sortir du terrain et à laisser entrer son coéquipier Mohammed Al-Owais, à la 83e minute.

L'Arabie saoudite a poursuivi sa tendance offensive dans les dernières minutes de la rencontre, mais sans rien changer, face à l'acharnement du gardien koweïtien devant les attaques, si bien que le match s'est terminé par une victoire de l'Arabie saoudite (1-0).

La « Gulf Cup 27 » se déroule dans la ville de Djeddah, du 23 septembre en cours au 6 octobre prochain, avec la participation de 8 sélections réparties en deux groupes.

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