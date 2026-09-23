L'Arabie saoudite s'est imposée face au Koweït (1-0) ce mercredi soir, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la première journée du groupe 1 de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

Cette rencontre marquait l'entrée en lice des deux sélections dans la compétition, après le premier match qui opposait l'Irak à Oman et qui s'est soldé par un match nul (1-1) plus tôt dans la journée.

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L'Arabie saoudite a entamé la rencontre avec un ascendant offensif, et Abdullah Al-Hamdan a gâché une occasion précoce à la troisième minute, avant que le gardien koweïtien, Saud Al-Hawshan, ne repousse une tentative dangereuse de Hassan Kadesh à la 11e minute, tandis que le Koweït répliquait par l'intermédiaire d'Eid Al-Rashidi à la 16e minute.

Un but refusé

La première période a été marquée par un but refusé à l'Arabie saoudite, après une percée du milieu de terrain Mohammed Kanno sur le côté droit, avant que le ballon ne parvienne à son coéquipier Mohammed Abou Al-Shamat, qui a envoyé une frappe puissante dans les filets koweïtiens. Toutefois, un contact du pied de Kanno sur celui du joueur koweïtien, Moadh Al-Dhafiri, a entraîné l'annulation du but à la 37e minute.

En seconde période, l'Arabie saoudite a poursuivi sa pression sur la défense koweïtienne, mais a échoué à concrétiser sa domination en buts, jusqu'à ce que le ballon parvienne à Hammam Al-Hammami sur le côté gauche, qui a adressé un centre que le défenseur koweïtien, Youssef Al-Haqqan, a tenté de dégager de la tête, mais qu'il a au contraire dévié dans les filets de son propre camp, à la 73e minute.

Quelques minutes plus tard, le gardien de but de l'Arabie saoudite, Nawaf Al-Aqidi, a été victime d'une grave blessure qui l'a contraint à quitter le terrain et à céder sa place à son coéquipier Mohammed Al-Owais, à la 83e minute.

L'Arabie saoudite a maintenu son élan offensif dans les dernières minutes du match, mais sans rien changer, face à un gardien koweïtien qui s'est arc-bouté devant les attaques, si bien que la rencontre s'est achevée sur une victoire saoudienne (1-0).

Les rencontres de « Golfe 27 » se déroulent dans la ville de Djeddah, du 23 septembre en cours au 6 octobre prochain, avec la participation de 8 sélections réparties en deux groupes.

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