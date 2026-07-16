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En vidéo, une star de l’équipe nationale égyptienne affirme : « Nous sommes les meilleurs au niveau arabe et africain, et le Maroc nous craint. »

Égypte
Maroc
Sénégal
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Les « Pharaons » ont été éliminés de la Coupe du monde dès les huitièmes de finale.

Hamdi Fathi, milieu de terrain de l’équipe nationale égyptienne, a affirmé que les « Pharaons » étaient actuellement la meilleure équipe du monde arabe et d’Afrique, malgré la présence de rivaux de taille tels que le Sénégal et le Maroc.

Le milieu de terrain, qui a pris part à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a d’ailleurs vécu l’élimination des siens en huitièmes de finale suite à une défaite 2-3 contre l’Argentine.

Dans un entretien accordé à la chaîne égyptienne « On Sport », il a affirmé : « Nous n’avions pas peur d’affronter le Sénégal en Coupe du monde ; notre unique préoccupation était de nous qualifier. »

Il a ajouté : « Hossam Hassan (le sélectionneur égyptien) nous a donné les moyens d’affronter n’importe quelle équipe sans crainte, et nous n’avons pas cherché à éviter le Sénégal, car nous étions la meilleure équipe arabe et africaine ; si nous les avions affrontés, nous les aurions battus. »

Concernant le Maroc, il reconnaît : « Les Lions de l’Atlas construisent une génération prometteuse ; ils ont terminé quatrièmes de la dernière Coupe du monde et atteint les quarts de finale de cette édition, ce qui est un grand succès. »

Il a conclu : « Mais aujourd’hui, nous sommes capables de battre le Maroc ; ils nous craignent, car nous savons les battre à chaque fois. »

Rappelons que l’équipe du Maroc a réalisé la meilleure performance arabe et africaine en Coupe du monde 2026 en atteignant les quarts de finale, avant de s’incliner 2-0 face à la France.

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