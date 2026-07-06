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En vidéo, une star brésilienne fond en larmes à l’antenne après avoir vu son rêve s’envoler

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Carlos Henrique Casemiro
Brésil
Norvège

La star brésilienne Casemiro a eu du mal à contenir son émotion en commentant l’élimination de la Seleção face à la Norvège.

Le Brésil a subi une défaite surprise 1-2 face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La tristesse était palpable chez les joueurs brésiliens après le coup de sifflet final, et Casemiro figurait parmi les plus affectés par l’élimination de la « Seleção ».

Casemiro, l’ex-milieu de Manchester United, a failli fondre en larmes lors d’un entretien accordé après la rencontre à la chaîne CazeTV.

Les larmes lui sont montées aux yeux dès la première question du journaliste, et il a peiné à articuler sa réponse.

Coupe du monde
Norvège crest
Norvège
NOR
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Sa voix s’est presque brisée alors qu’il tentait de répondre, la main sur le visage, jusqu’à ce que les deux journalistes qui menaient l’interview soient contraints de le réconforter.

Le journal The Sun a rapporté ses propos : « J’ai du mal à trouver les mots en ce moment. Remporter la Coupe du monde a toujours été un rêve. »

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