En vidéo, une star australienne lance un avertissement sans équivoque : « Nous ne ferons pas de cadeaux à Salah. »

Le joueur australien Jordan Bos a exprimé son grand respect pour Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe d’Égypte, à la veille du match des deux formations, prévu demain vendredi en 32^e de finale de la Coupe du monde.

« Il peut y avoir du respect en dehors du terrain, mais, une fois sur la pelouse, il n’en existe plus », a-t-il déclaré à ESPN.

Il a insisté : « C’est une question de “manger ou être mangé”. C’est ainsi que tout le monde abordera ce match, et c’est ainsi que je l’aborderai moi aussi. »

Il a ajouté : « Mohamed Salah est un joueur d’exception, il est au sommet depuis très longtemps, et nous devrons certainement étudier comment le neutraliser, lui et l’équipe d’Égypte. »

Il précise : « Nous avons déjà commencé à y travailler ; il ne reste plus qu’à apporter quelques dernières touches et à comprendre ce que l’entraîneur et le staff technique ont en tête pour nous aider à mettre cela en œuvre. »

Les Pharaons, deuxièmes du groupe 7 avec 5 points, affrontent des Australiens qui ont terminé deuxièmes du groupe 4 avec 4 unités.