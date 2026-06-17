Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en égalant le record de buts détenu par l’Allemand Miroslav Klose.

L’attaquant a signé un hat-trick face à l’Algérie, ce mercredi au stade Arrowhead, portant son total à 16 buts et égalant ainsi le record du Allemand Miroslav Klose.

Ému aux larmes, il a célébré son premier but avec une sincère intensité.

Il s’agit du premier triplé de Messi en Coupe du monde, portant son total à 16 buts, soit autant que Klose, désormais retraité. Selon Opta, la Pulga n’est plus qu’à une longueur du record absolu.

Il signe par la même occasion le premier triplé de l’édition 2026 et prend déjà les commandes du classement des buteurs.

Grâce à ce triplé, il dépasse également Kylian Mbappé, Gerd Müller (14 buts) et Ronaldo (15 buts).

D’après les données Opta, l’Argentin, âgé de 38 ans et 357 jours, est aussi devenu le joueur le plus âgé à réaliser un triplé dans l’histoire de la Coupe du monde, dépassant Cristiano Ronaldo, auteur d’une telle performance à 33 ans et 130 jours.